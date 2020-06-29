Відома фітнес-модель Ана Чері постала в спокусливому вигляді

Красуня опублікувала спекотне фото в білизні у своєму Instagram, передає Politeka.net. Модель з'явилася в червоному атласному боді з пікантними вирізами під грудьми.

Тканина облягла соковиті принади і ті ледь не вилазили з відвертих розрізів. Так і хочеться сказати: "Ніжні диньки". Грайливий бантик посередині доповнював гарячий образ і, здавалося, саме він тримає тканину так, щоб груди не показувалися з білизни.

Тонкий шовк натягнувся на стрункій талії моделі, а стегна також варті окремої уваги - вони виглядають просто ідеально.

Червоні трусики визирали з-під наряду. Гумки для панчох натяглися на тілі і закріпили панчохи на місці.

Модель розпустила довге хвилясте волосся та опустила локони на половину обличчя. Чері опустила погляд, і прочинила губи.

Фото не отримало багато лайків та коментарів, так як було оприлюднено в сторіз. Ймовірно, красуню обсипали компліментами в особисті повідомлення.

Нагадаємо, Ана Чері, одягнувши прозорий купальник, показала все, що тільки можна. На допомогу прийшло дзеркало, завдяки якому всі змогли побачити її напівголу красу.

Без краплі сорому, модель показала навіть пікантні місця.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері позувала у відвертому спортивному топі і ще більш тісних лосинах спиною на камеру, демонструючи ідеальні форми. Доповнювали образ зірки лише гарний макіяж.

Нагадаємо також, що Ана Чері постала в купальнику леопардового забарвлення з ефектними вирізами в районі розкішного бюсту.

Красуня ефектно сіла на краю крісла, злегка розставивши ноги і доторкнувшись руками до волосся.

Нагадаємо, Ана Чері не втрималася і показала, що ховає в міні-шортах

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