Американская фитнес-модель Ана Чери показала, как веселится на пляже, приспустив белоснежный купальник

Знаменитость решила сверкнуть фигурой в белом костюме, совсем не скрывающем ее достоинства. Анна соблазнительно выгнулась, выставив не только пятую точку перед объективом, но еще и для более пикантного кадра задрав купальник, пишет Politeka.

Похоже, звезда знает, как правильно провести время на жарком пляже - на ее странице в Инстаграм всегда много ярких фото, сделанных на побережье и в самых разных бикини. В этот раз девушка покорила сеть именно провокационной позой.

«Привет, ребята!! 👋🏼 Надеюсь, у вас хороший день 😄 Я собираюсь снимать больше нового контента для моего эксклюзивного клуба в эти выходные! Если вы хотите получить доступ к сотням моих личных фотографий и ежемесячному 8х10 с автографом, просто присоединяйтесь сейчас на AnaCheri.com», - написала Ана под новым постом.

Поклонники тут же отреагировали:

«Какой пляж😍😍❤️❤️❤️», «Omg😍😍😍😍😍», «Богиня .... 🔥🔥🔥», «Вы красивый незнакомец – милый ангелок 😍😘💕💞💟💋🌹🌷💗», «Я прошел через половое созревание, я готов для вас, вы готовы для меня 😂🤤», «Очень крутая красивая дерзкая леди», «Великолепная фотография», «Красивая 🔥», «Прекрасный выстрел😍», «Чудесное фото и фантастическая картинка».

Не секрет, что звезда является активным любителем отдыха, постоянно проводит время на пляже, а также устраивает тренировки на природе. Чтобы демонстрировать наглядно результат своих занятий, Ана сверкает кадрами из фотосессий, на которых появляется в одном лишь белье, при этом с каждым днем наряды модели становятся все более открытыми

Недавно Ана показала, как прикрылась бельем-ниточками, совсем не скрывающим ее фигуру. При этом лишь главное оказалось скрытое за розовыми бабочками.

«Эй, ты уже видел мой аккаунт OnlyFans ??!? Чего ты ждешь? Эксклюзивный контент 🦋😈💓 и это единственное место, где я отвечаю. Теперь принимаем VIP-персон и элиты 🔥😈💕🦋 # Только # Болельщики # Анна Чери», - интригующе подписала девушка.

Поклонники тут же поспешили ответить:

«💚 Оглушающий видок! 😍🔥», «Боже мой, ты просто идеальная красотка, вау!», «Очень мило Ана 😘😘😘👅👅👅👅👅», «Так великолепно 😍😍😍😘😘🤤🦋🦋🔥🔥», «О, моя богиня, ты выглядишь совершенно потрясающе», «Шикарная грешная богиня», « Это просто круто и соблазнительно, вау😯😯😯», «Так хочется продолжения, мм».

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

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