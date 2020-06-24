Известная модель Ана Чери показала, как свести с ума мужчину

На фото красотка позирует в коротких шортах и белом топике. Ана соблазнительно выгнулась и продемонстрировала пышную грудь, которая еле влезла в королевское декольте. Но не это привлекло внимание, так как девушка оттянула шортики и продемонстрировала, что в них прячет. Там оказалось нижнее белье из белой сеточки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Старайтесь излагать "понедельники" в комментариях с закрытыми глазами. Посмотрите, как близко вы подходите", - написала Ана.

Фанаты поставили почти 200 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Хорошей недели", "Конечно, подписка бесплатна, но все сообщения закрыты", "Замечательная", Красивая женщина, моя дорогая", "Я хочу бытть твоим мужчиной, детка", "Ох, они еще и прозрачные".

Ранее мы сообщали, что американская фитнес-модель Ана Чери показала, как веселится на пляже, приспустив белоснежный купальник.

Знаменитость решила сверкнуть фигурой в белом костюме, совсем не скрывающем ее достоинства. Ана соблазнительно выгнулась, выставив не только пятую точку перед объективом, но еще и для более пикантного кадра задрав купальник.

Сообщалось, что известная модель Ана Чери показала смелый образ, сняв максимально возможную одежду.

На фото красотка стоит в блестящем мини-бикини, которое состояло из веревочек и маленьких клочков ткани. Чери соблазнительно позировала, взявшись за веревочки трусиков и показывала все самое пикантное. Ана на фото даже закрыла глаза от удовольствия, пока показывала самые загорелые места, благодаря чему снимок вышел максимально жарким.

Напомним, Ана Чери бесстыдно прикрыла упругие формы одними бабочками

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