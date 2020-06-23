Американская фитнес-модель Ана Чери показала аппетитные формы в черном мини-бикини

Не секрет, что звезда является активным любителем отдыха, поэтому постоянно веселится на побережье и делает там фото. Ана также любит демонстрировать подтянутую фигуру в разных образах перед тем, как рассказать об упражнениях балгодаря которым она и поддерживает себя в отменной форме, пишет Politeka.

В этот раз на жарком снмке она прозировала в едва ли заметном белье и в весьма удачном ракурсе - показывая всю себя боком к объективу, Ане удалось показать: несмотря на лишний вес, она может выглядеть эффектно и избавиться от целлюлита.

Отметим, сама фитнес-модель родом из города Анахайм и получила известность в интернете благодаря своей внешности, подтянутой фигуре и ее аудитория продолжает увеличиваться.

В 2013 году девушка получила титул «Кибергёрл месяца» журнала «Playboy», в 2015 года стала Playmate журнала «Playboy». При этом Ана представляет продукцию для похудения и бодибилдинга, привлекая внимание к ней благодаря фото в белье. Поклонники часто отмечают, что девушка выглядит, как "грешная красотка".

Также знаменитость решила сверкнуть фигурой в розовом тонком костюме, совсем не скрывающем ее достоинства. Как известно, девушка старается делиться стильными кадрами каждый день, публикуя их в социальной сети Инстаграм, чтобы привлечь внимание к своей персоне. Являясь фитнес-тренером, девушка также часто записывает мотивирующие ролики для занятий спортом.

Так, Анна показала яркое фото и на забыла при этом соблазнительно сверкнуть ягодицами в прозрачных шортиках. Фанаты сразу же отреагировали:

«Отличный цвет», «Ну, надеюсь, я тебе никогда не понадоблюсь ... Но если когда-нибудь, если ты чувствуешь себя одиноким и есть ли что-то, что ты хочешь излить ... Или поделись ... Ты можешь без всяких колебаний .... !! 😊», «Mamita hermosa estas deliciosa😛😛😛», «Босс Леди», «Красивая женщина ❤️❤️❤️❤️❤️», «Абсолютно великолепна 🍑🔥», «Хороший вид, снимай остальное», «Невероятный вид❤️😍🖤», - написали пользователи.

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