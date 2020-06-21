Американская фитнес-модель Ана Чери показала в белье, едва ли прикрывающем достоинства, подтянутую фигуру

Не секрет, что звезда является активным любителем отдыха, постоянно проводит время на пляже, а также устраивает тренировки на природе. Чтобы демонстрировать наглядно результат своих занятий, Ана сверкает кадрами из фотосессий, на которых появляется в одном лишь белье, при этом с каждым днем наряды модели становятся все более открытыми, пишет Politeka.

В этот раз Ана прикрылась бельем-ниточками, совсем не скрывающим ее фигуру. При этом лишь главное оказалось скрытое за розовыми бабочками.

«Эй, ты уже видел мой аккаунт OnlyFans ??!? Чего ты ждешь? Эксклюзивный контент 🦋😈💓 и это единственное место, где я отвечаю. Теперь принимаем VIP-персон и элиты 🔥😈💕🦋 # Только # Болельщики # Анна Чери», - интригующе подписала девушка.

Поклонники тут же поспешили ответить:

«💚 Оглушающий видок! 😍🔥», «Боже мой, ты просто идеальная красотка, вау!», «Очень мило Ана 😘😘😘👅👅👅👅👅», «Так великолепно 😍😍😍😘😘🤤🦋🦋🔥🔥», «О, моя богиня, ты выглядишь совершенно потрясающе», «Шикарная грешная богиня», « Это просто круто и соблазнительно, вау😯😯😯», «Так хочется продолжения, мм».

До этого знаменитая красотка повеселилась на побережье в алом купальнике и измазалась маслом для идеального загара. Свой пляжный "лук" девушка дополила солнцезащитными очками в трендовой оправе и панамой с леопардовым принтом.

«Я просто собираюсь опубликовать то, что я чувствую в этой поездке. 🌴❤️ #Exuma # Багамские острова # бикини # пляж #tanliketoast #AnaCheri», - написала Ана под постом.

Вот что ответили пользователи:

«💦💦💦Такая романтичная малышка💦💦💦», «Желанная крошка», «Ты прямо цветешь от счастья». «Я так тебя люблю, Мы, девчонки, Я и Бич», «Хорошая Ана, шальная крошка прям», «🔥 такая огненная звезда», «Красивая женщина», «Bellisima», «Могу ли я одолжить поцелуй ... Обещаю ... Я верну его», «Разбивает сердца♥ ️».

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».

Также Politeka сообщала, что роскошная Ана Чери показала, чем привлекает мужчин: "От напряжения корсет трещит".