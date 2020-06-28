Відома українська актриса Анна Кошмал, зірка серіалу "Свати", показала свіжий образ і розповіла про відношенню до гумору

На фото Ганна показала себе у смугастій футболці і джинсах, а образ доповнила кросівками. Красуня сиділа на рейках навпроти старого будинку, а сама дивилася в об'єктив камери, склавши долоньки разом. Все б добре, якщо не згадувати, як влаштовані "гравітаційні" туалети в українських поїздах. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"«Рейки, рейки, шпали шпали...»

Чим далі, тим цікавіше...

Гумор заряджає енергією навіть у найспекотніші і важкі дні) вірю, коли ми сміємося разом, наші душі зливаються і ми відчуваємо себе по-справжньому щасливими", - написала Анна.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Фото супер", "Чудова дівчина", "Що знімаєте? Анютка", " І я Люблю людей з посмішкою на обличчі!!! Їм завжди хочеться відповісти тим самим!!!", "Привіт Аня. Так гумор це добре. Коли наприклад в мене поганий настрій чи я переживаю про що небудь. Досить згадати щось веселе і настрій піднімається", "Не сиди на рейках поїзд зіб'є".

Повідомлялося, що Українська актриса Анна Кошмал, яка зіграла Женьку в серіалі «Свати», похвалилася відпочинком з друзями.

«loveislove 🧡✨ Дякую за класний вечір🤜🏻🤛🏻», - йдеться в повідомленні.

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