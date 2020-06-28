Известная украинская актриса Анна Кошмал, звезда сериала "Сваты", показала свежий образ и рассказала об отношению к юмору

На фото Анна показала себя в полосатой футболке и джинсах, а образ дополнила кроссовками. Красотка сидела на рельсах напротив старого дома, а сама смотрела в объектив камеры, сложив ладошки вместе. Все бы хорошо, если не вспоминать, как устроены "гравитационные" туалеты в украинских поездах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"«Рельсы рельсы, шпалы шпалы...»

Чем дальше, тем интересней...

Юмор заряжает энергией даже в самые жаркие и трудные дни) верю, когда мы смеёмся вместе, наши души сливаются и мы чувствуем себя по-настоящему счастливыми", - написала Анна.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Фото супер", "Прекрасная девушка", "Что снимаете? Анютка", " И я Люблю людей с улыбкой на лице!!! Им хочется всегда ответить тем же!!!", "Привет Аня. Да юмор это хорошо. Когда например у меня плохое настроение или я переживаю о чем нибудь. То достаточно вспомнить что то веселое и настроение поднимается", "Не сиди на рельсах поезд собьёт".

Сообщалось, что Украинская актриса Анна Кошмал, которая сыграла Женьку в сериале «Сваты», похвасталась отдыхом с друзьями.

«loveislove 🧡✨ Спасибо за классный вечер🤜🏻🤛🏻», - говорится в сообщении.

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