Відома телеведуча Ольга Бузова показала, як проводить вихідні

На фото Бузова показала себе у чорному купальнику і шапочці для лазні, яка рятує від спеки. Ольга спокусливо розташувалася на дерев'яних дошках, показуючи своє пропарений худе тіло. Зірка закрила очі від задоволення і позувала перед фотографом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вчора нас так попарили, що було таке відчуття - «заново народилася» Все-таки, банька - справа хороша. Кажуть, що для здоров'я корисно ходити раз в місяць", - написала Бузова.

Фанати поставили майже 200 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Ти найкраща, Бузова", "Така красуня", "Ох... Давно не була в лазні... Ви як завжди красуня", "Добре в лазні погрітися", "Ніколи не був, але дуже хочу сходити".

Повідомлялося, що відома російська виконавиця Анна Семенович похвалилася перед передплатниками, як розважається в лазні з чоловіком.

«Роман, а що ми зараз будемо робити? А це дуже страшно? Ну добре. Якщо зі мною щось трапиться, мої фанати будуть знати, що винен ось цей хлопець », - каже Семенович.

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Нещодавно знаменитість похвалилася дуже відвертими фото з коханою лазні, ледь прикривши оголене тіло новим букетом.

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