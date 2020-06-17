Известная российская телеведущая Ольга Бузова, звезда "Дома 2", показала смелый образ

На фото красотка позирует в салатовой юбке и черном топе, из-под которого так и выпирают "персики". Бузова дополнила образ часами и украшениями на руках и шее, а волосы решила оставить распущенными. Ольга позировала на фоне съемочной площадки "Дом 2", показывая солнечную погоду, которая пришла с летом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Наше лето будет ярким", - написала Бузова.

Фанаты, включая Эрику Герцег, поставили почти 120 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Юбка огонь.А у нас дождь сильный льёт. Пиши в ответ у кого сколько градусов на улице", "Оля что для вас счастье???", "Дюймовочка", "Снимай юбку".

Ранее мы сообщали, что российская певица, ведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова нарвалась на критику в сети из-за новой прически.

Бузова предстала совершенно в новом образе. Ей сделали завивку ее коротких волос, в результате чего у нее появилась пышная копна на голове.

Одета певица была в нежное прозрачное платье с рюшами и вышивкой.

Сообщалось, что российская певица и телеведущая Ольга Бузова решила освежить свой образ.

Красотка сделала макияж с акцентом на глаза. Певица надела блестящий топик, который подчеркнул ее прелести.

Образ дополнили различные украшения.

Напомним, Бузова в лифчике и розовом парике осрамилась на сцене, кадры

А еще Politeka писала, что Бузова в лифчике и розовом парике осрамилась на сцене, кадры

Также Politeka сообщала, что эпатажная Бузова украсила бюст камнями и посветила прелестями у всех на глазах



