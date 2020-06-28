Известная телеведущая Ольга Бузова показала, как проводит выходные
На фото Бузова показала себя в в черном купальнике и шапочке для бани, которая спасает от жары. Ольга соблазнительно расположилась на деревянных досках, показывая свое пропаренное худое тело. Звезда закрыла глаза от удовольствия и позировала перед фотографом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Вчера нас так попарили, что было такое ощущение - «заново родилась» Всё-таки, банька - дело хорошее. Говорят, что для здоровья полезно ходить раз в месяц", - написала Бузова.
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Фанаты поставили почти 200 тысяч лайков и написали множество комментариев:
"Ты лучшая, Бузова", "Такая красотка", "Ох... Давно не была в баньке... Вы как всегда красотка", "Хорошо в баньке погреться", "Никогда не был, но очень хочу сходить".
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