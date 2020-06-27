Российская звезда Ольга Бузова продолжает экспериментировать с различными образами

Об этом пишет Politeka.net.

Свежую публикацию певица сделала в своем личном микроблоге Instagram.

В частности, Ольга Бузова решила порадовать своих поклонникам подборкой свежих снимков, сделанных в российской столице.

Для яркой фотосессии известная певица выбрала спортивную одежду. На фотографиях можно увидеть, как Ольга Бузова, раздвинув ноги, в черных спортивных штанах и футболке позирует на фоне Москвы-реки.

"Moscow one Love. Выберем вместе лучший кадр?", - говорится в подписи к публикации.

Пользователи мгновенно отреагировали на пост звезды и оставили ей десятки восторженных комментариев.

"Лучшая", "Ты просто красотка", "Все шикарные", "Закат потрясный", "Такая классная", "На 1 фотке такой уверенный взгляд, класс", "Везде хорошая", "Все огонь", - написали фанаты в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали, как Ольга Безова без стыда разделась и показала свои формы. Так, звезда опубликовала шуточный ролик, где предстала в коротком топике и мини-шортах.

Ее образ завершили аксессуары в виде кепки, и других украшений.

Звезда втянула животик, посветив ребрами.

В шуточном видео звезда не своим голосом просит ее сфотографировать в цветах только так, чтобы она не выглядела "жирной". Оператор поднимает камеру выше и выше, однако в итоге все равно констатирует, что та "жирная". В ответ Бузова кипит от досады.

Напомним, что эпатажная Бузова украсила бюст камнями и посветила прелестями у всех на глазах: «Кайф».

Как сообщала Politeka, неугомонная Бузова огорошила резкой сменой имиджа, оценили не все: "Полегче, детка".

Также Politeka писала, что игривая Бузова сверкнула шелковым телом в распутном мини и сапогах