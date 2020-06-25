Известная телеведущая Ольга Бузова, звезда "Дома 2", показала себя после прогулки

На фото Бузова была в легком платье с огромным декольте, и как можно заметить, без белья. Ольга оставила волосы распущенными, а сама смотрела в камеру, немного улыбнувшись и демонстрируя свежий мейкап. Образ звезда дополнила украшениями на руках и шее. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Хороший был день вчера! Сам парад, честно, не успела посмотреть в прямом эфире, но видела нарезку. Оставляю вам кусочки в сторис. Потрясающе, конечно, особенно съемки и графика! Получилось 9 мая во второй раз. Может, и не зря был карантин, чтобы наши герои-победители и мы - все в юбилейный год Победы дважды смогли отметить такой важный праздник!", - написала Бузова.

Фанаты поставили почти 200 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Красотка как всегда", "У нас не было салюта((", "На тебя могу долго смотреть.....", "Да и сегодня неплохой день", "Олечка, ты лучшая", "Ветераны наша гордость", "как всегда неотразима".

Ранее мы сообщали, что российская певица и телеведущая Ольга Бузова удивила внешностью.

Ее образ завершили аксессуары в виде кепки, и других украшений.

Звезда втянула животик, посветив ребрами.

В шуточном видео звезда не своим голосом просит ее сфотографировать в цветах только так, чтобы она не выглядела "жирной".

Сообщалось, что российская певица и телеведущая Ольга Бузова показала себя в разных образах.

Так, на новом видео красотка предстала в голубой футболке, под которой не было белья. На голове Бузовой находилось полотенце, будто она только что помыла голову. Под глаза певица положила патчи и надела очки.

Напомним, Бузова в лифчике и розовом парике осрамилась на сцене, кадры

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