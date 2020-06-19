Российская певица и телеведущая Ольга Бузова удивила внешностью

Звезда любит записывать разные видео, которые выкладывает в Инстаграм, передает Politeka.net. Так, звезда опубликовала шуточный ролик, где предстала в коротком топике и мини-шортах.

Ее образ завершили аксессуары в виде кепки, и других украшений.

Звезда втянула животик, посветив ребрами.

В шуточном видео звезда не своим голосом просит ее сфотографировать в цветах только так, чтобы она не выглядела "жирной". Оператор поднимает камеру выше и выше, однако в итоге все равно констатирует, что та "жирная". В ответ Бузова кипит от досады.

"На сколько поправились за время карантина? 🐷😂😂😂", - подписала она кадры.

Всего за час пост собрал более одного миллиона лайков и много комментариев.

"Жирная, это та... из моих сторис 😂😂😂😂😂 а ты идеальная! Я тебя всегда идеально фотографирую 😝😝", "Жирная?😂 У самой ребра торчат(", "Я не поправилась - я ведьма 🧙🏻‍♀️😂😂😂😂😂", "Идеальная", "У тебя фигура", "Шикарная🔥", "Привет♥️ крутое видео", "Оля ты классная❤️😍🔥", "Да стройная, стройная 🌸🌸🌸", "Оля красотка😍😍❤️🔥", "Чтоб все написали какая худая", "Фигура😍😍😍", "Худенькая 🔥", "Ты же худая🤦какой жир", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Бузова предстала совершенно в новом образе. Ей сделали завивку ее коротких волос, в результате чего у нее появилась пышная копна на голове.

Одета певица была в нежное прозрачное платье с рюшами и вышивкой.

За час пост певицы собрал более 120 тысяч лайков.

Напомним, что эпатажная Бузова украсила бюст камнями и посветила прелестями у всех на глазах: «Кайф».

Как сообщала Politeka, неугомонная Бузова огорошила резкой сменой имиджа, оценили не все: "Полегче, детка".

Также Politeka писала, что игривая Бузова сверкнула шелковым телом в распутном мини и сапогах: "Сногсшибательна".