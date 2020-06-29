Українська актриса Ксенія Мішина, яка стане головною героїнею нового реаліті-шоу "Холостячка", з'явилася в простому, але, одночасно, красивому образі

Зірка активно веде сторінку в Instagram і не упускає можливості похвалитися фігурою, передає Politeka.net.

Артистка з'явилася в чорних футболочці і джинсах, які обтягнули її досконалі вигини. Верх одягу підкреслив груди актриси, а джинси - красиві стегна.

Фігурі стрункої красуні можна тільки позаздрити. Мішина розпустила довге волосся і прикрила ними груди, що випирають. Зірка посміхалася і дивилася в камеру.

"Привіт, любі ) У мене до вас три питання: 1. Де знайти класну няню-педагога? 2. Як знайти трішки більше пофігізму? 3. Як побороти спортлінь?🤦🏻‍♀️😁 ⠀ Прекрасного дня! Люблю", - підписала фото Ксенія.

За дві години пост зібрав майже 12 тисяч лайків та багато коментарів.

"Щоб знайти трішки пофігізму, треба зустріти людину у якого є така якість і з ним дружити👌 Не дякуй✌😉", "найголовніший мій стимул від спортліні, я завжди собі кажу,що якщо не буду проявляти активність,то розтовстію і не буду влізати в двері і дівчатам не буду подобатися!", "Моя Модель♥️", "Ксюше, ви дуже гарна 🔥💖💞", "Крута фотка😉🤘🏻 Мати,з приводу няні не скажу,а в іншому,живи, як я 😂", "❗просто Вау вау ❗ найкрасивіша талановита.🙂❤️ КРАЩА❤️🔥", "Спортлінь,знайти хорошого для себе тренера), до якого буде хотітися ходити на тренування💪🔥", "Побороти спорт-лінь допоможе мотиватор)у кожного він свій 😉✌", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Мішина Ксенія стане першою героїнею нового шоу "Холостячка": "Стережіться, чоловіки!".

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