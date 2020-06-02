30-летняя украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" и победительница «Танців з зірками» Ксения Мишина откровенно рассказала о проблемах в личной жизни

Как передает Politeka.net, звезда разоткровенничалась в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина». Как известно, Мишину выбрали первой девушкой, которая будет главной героиней шоу «Холостячка». Это женский вариант популярного шоу «Холостяк». Только теперь мужчины будут бороться за сердце красотки, а не наоборот.

В связи с новым проектом к актрисе приковано внимание общественности. У нее снова берут интервью и рассматривают под микроскопом ее личную жизнь. Так, в последнем интервью она призналась, что отец ее ребенка был настоящим тираном. Ксения и раньше говорила, что рассталась с отцом своего сына, но подробно обсуждать эту ситуацию отказывалась. Сейчас же она рассказала, что начала встречаться с мужчиной-бизнесменом еще в студенческие годы. Он был старше ее, их отношения развивались очень стремительно.

Когда актриса забеременела, мужчину словно подменили. Несмотря на назначенную дату свадьбы, Мишина решила сбежать от жениха на 7-м месяце беременности. Она уехала в Крым к родителям.

«Человек просто изменился и стал отвратительно себя вести. И я поняла, что я терпеть это не буду», - заявила актриса.

Она также призналась, что года через четыре года он приехал пьяный к ней на спектакль и избил ее.

«Шел спектакль, я вышла из спектакля и меня просто спустили с лестницы. Ну и все, и пропал», - отметила звезда.

Напомним, что Ксения Мишина засветила самые сочные ракурсы в купальнике: "Богиня".

Как сообщала Politeka, звезда «Крепостной» станет первой героиней нового шоу "Холостячка": "Берегитесь, мужчины!".

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