Модель і колишня пасія актора Леонардо Ді Капріо, Тоні Гаррн, блиснула пружним тілом в спортивному купальнику

Як передає Politeka.net , відповідний знімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На кадрі дівчина постала в одному купальнику в парі, як уточнила вона сама, з милим блондином.

Шанувальники Тоні розсипалися схвальними відгуками на її адресу. Вони називали її "Дивною", "Фантастичної".

Раніше модель позувала в чорному обтислій сукні з глибоким декольте і золотими гудзиками на рукавах.

Наряд обтягнув красиву фігуру знаменитості, підкресливши не лише невеликі груди, але і тонку талію. На таку модель хочеться постійно дивитися і захоплюватися.

Нагадаємо, в травні 2013 року Ді Капріо зав'язав роман з моделлю з Німеччини. Так вийшло, що Тоні стала четвертою з його подружок, яка рекламувала білизна від «Victoria’s Secret». Дівчина була молодшою від актора на 18 років, що його зовсім не бентежило. Справа трохи не дійшла до весілля, він яскрава блондинка так і не змогла утримати завидного красеня. І в кінці грудня 2014 року пара розлучилася.

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