Бывший ангел Victoria’s Secret 39-летняя Алессандра Амбросио поразила красотой в купальнике

Звезда предстала в узком купальнике, в который она втиснула свои большие прелести, пишет Рoliteka.net. Бикини едва держалось на груди.

Стоит отметить, что на лифчике можно заметить пикантный вырез посередине, что прибавляет еще большей соблазнительности.

Красотка позировала у бассейна прикрыв бедра ярким порео.

Алессандра распустила волосы и веселилась, на одном из фото выставив губы вперед, а также подняв руки.

Также Амбросио сняла себя крупным планом и показала идеальное лица, она подчеркнула красоту своих глаз коричневым карандашом.

Стоит отметить, что образ звезды завершали различые крашения.

"Солнечный свет, солнечный регги, пусть хорошие вибрации станут намного сильнее! 🌈✨! ️", - подписала снимки горячая модель.

За 19 часов пост собрал почти 200 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети восхитились стройностью знаменитости и написали комментарии в духе: "Бомбическая", "Ого, какие дыньки" и так далее.

Напомним, купальник Алессандры Амбросио держался на тонких бретельках, он натянулся на сочных прелестях. Посередине был пикантный вырез с завязками из бусинок.

Пышная грудь, тонкая талия, красивые бедра и стройные ножки - это фото идеально.

Ранее сообщалось, что Алессандра Амбросио предстала в синем бикини. Из купальника едва не вывалились пышные прелести звезды. Можно было заметить красивый загар звезды.

Кроме того, была видна тонкая талия и упругий живот. Алессандра оперлась руками о песок, засветив браслет на руке.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

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