39-летняя бразильская супермодель, известная как "ангел Victoria’s Secret", Алессандра Амбросио потрясла невероятно чувственным фото
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном образе. Алессандра позировала в плетеном купальнике бежевого цвета. Девушка легла на живот, облокотившись на руку и выпятив упругую, как "персик", пятую точку - "это безумие".
Модель кинула в камеру одновременно томный и дерзкий взгляд, несколько мокрых прядей упали ей на лицо.
Амбросио дополнила и без того атмосферное фото невероятно красивыми строчками:
"он нашел магию в одиночестве,
место для отдыха ее дикого сердца
и позвольте хаосу ее души
чувствовать себя непринужденно 💫"
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За сутки более 75 000 человек по достоинству оценили пост модели, засыпав ее комплиментами.
"ты летнее солнце ☀️"
"Королева👑"
"Милая улыбка alessandraambrosio💞"
"Богиня💋"
"Это фантастическое фото, и я желаю тебе хорошего дня, дорогая Алессандра.☀️😘🌼"
"Ты такая идеальная 💗💗"
Ранее мы сообщали, Амбросио порадовала поклонников фото в бикини. Одна пикантная деталь особо бросается в глаза: из лифчика едва не "выскочила" сочная грудь. Красотка позировала у бассейна, прикрыв бедра разноцветным парео. Модель распустила волосы и игриво улыбалась на камеру.
"Солнечный свет, солнечный регги, пусть хорошие вибрации станут намного сильнее! 🌈✨!", - подписала фото звезда.
Пользователи сети восхитились стройностью знаменитости и написали комментарии в духе: "Бомбическая", "Ого, какие дыньки", "богиня" и так далее.
Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру
Также Politeka информировала, что горячая брюнетка-модель спрятала красоту под прозрачной тканью: это фото лишает покоя