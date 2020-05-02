39-летняя бразильская супермодель, известная как "ангел Victoria’s Secret", Алессандра Амбросио потрясла невероятно чувственным фото

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном образе. Алессандра позировала в плетеном купальнике бежевого цвета. Девушка легла на живот, облокотившись на руку и выпятив упругую, как "персик", пятую точку - "это безумие".

Модель кинула в камеру одновременно томный и дерзкий взгляд, несколько мокрых прядей упали ей на лицо.

Амбросио дополнила и без того атмосферное фото невероятно красивыми строчками:

"он нашел магию в одиночестве,

место для отдыха ее дикого сердца

и позвольте хаосу ее души

чувствовать себя непринужденно 💫"

За сутки более 75 000 человек по достоинству оценили пост модели, засыпав ее комплиментами.

"ты летнее солнце ☀️"

"Королева👑"

"Милая улыбка alessandraambrosio💞"

"Богиня💋"

"Это фантастическое фото, и я желаю тебе хорошего дня, дорогая Алессандра.☀️😘🌼"

"Ты такая идеальная 💗💗"

Ранее мы сообщали, Амбросио порадовала поклонников фото в бикини. Одна пикантная деталь особо бросается в глаза: из лифчика едва не "выскочила" сочная грудь. Красотка позировала у бассейна, прикрыв бедра разноцветным парео. Модель распустила волосы и игриво улыбалась на камеру.

"Солнечный свет, солнечный регги, пусть хорошие вибрации станут намного сильнее! 🌈✨!", - подписала фото звезда.

Пользователи сети восхитились стройностью знаменитости и написали комментарии в духе: "Бомбическая", "Ого, какие дыньки", "богиня" и так далее.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

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