MARUV, Катерина Кухар, Мішель Андраде і інші зірки показали, як зустріли літо
На першому фото позує Катерина Кухар. Красуня була в легкому платті, а сама стояла на одеській набережній біля квітучого дерева. Волосся зірка зібрала в ховст, а сама раділа цвітінню і посміхалася на камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
На другому фото вже була MARUV. Красуня була в обтягуючому закритому купальнику на мотузочках і капелюсі, а образ доповнила очками. Дівчина сиділа на ліжку, спокусливо вигнувшись на ліжку, щоб фото на фоні Чорного моря вийшло максимально спекотним.
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На наступному знімку вже Катерина Нікітіна. Вона вирішила не йти по шляху перших двох красунь, так як вирушила підкорювати Бердянськ, а не Одесу. Дівчина показала себе на тлі Азовського моря в чорному короткому купальнику, демонструючи свою ідеальну фігуру.
На четвертому кадрі вже Мішель Андраде. Красуня вже встигла відзначитися в Ібіці (Одеса), де вона виступала на концерті. Красуня була в прозорому костюмі, через який можна легко побачити спідню білизну.
Підсумовує наш топ наречена українського футболіста Артема Шабанова Юлія. Вона, як і Мішель, вирішила відпочити в Ібіці (Одеса). Красуня лежала в маленькому купальнику на воді і закрила очі від задоволення.
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