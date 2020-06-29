MARUV, Катерина Кухар, Мішель Андраде і інші зірки показали, як зустріли літо

На першому фото позує Катерина Кухар. Красуня була в легкому платті, а сама стояла на одеській набережній біля квітучого дерева. Волосся зірка зібрала в ховст, а сама раділа цвітінню і посміхалася на камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото вже була MARUV. Красуня була в обтягуючому закритому купальнику на мотузочках і капелюсі, а образ доповнила очками. Дівчина сиділа на ліжку, спокусливо вигнувшись на ліжку, щоб фото на фоні Чорного моря вийшло максимально спекотним.

На наступному знімку вже Катерина Нікітіна. Вона вирішила не йти по шляху перших двох красунь, так як вирушила підкорювати Бердянськ, а не Одесу. Дівчина показала себе на тлі Азовського моря в чорному короткому купальнику, демонструючи свою ідеальну фігуру.

На четвертому кадрі вже Мішель Андраде. Красуня вже встигла відзначитися в Ібіці (Одеса), де вона виступала на концерті. Красуня була в прозорому костюмі, через який можна легко побачити спідню білизну.

Підсумовує наш топ наречена українського футболіста Артема Шабанова Юлія. Вона, як і Мішель, вирішила відпочити в Ібіці (Одеса). Красуня лежала в маленькому купальнику на воді і закрила очі від задоволення.

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