Украинская певица MARUV показала, как веселится с девушками на море

Не так давно певица показала, как отправилась на отдых в Одессу и успела порезвиться с друзьями на море в летнем образе. В этот раз Анна предстала в черном бикини и надела поверх него соблазнительную сеточку, сообщает Politeka.

Похоже, звезда не скучает без концертов и все свое свободное время решила проводить с близкими.

«Мы слишком классные что бы выбрать только одну удачную фотку 😛 We too cool to choose only one good shot 😎», - написала Анна под новым постом с серией жарких кадров.

Поклонники сразу же отреагировали:

«Шикарная женщина🔥», «полностью согласна😍», «Прекрасные, как закат!!!», «Ваййй, пушка😍», «Ого Марувчик отдыхает)», «Рабочие», «Просто шикарные😍🔥», «Какая же вы красивая😍.», «4 огненные девушки на одном фото 🔥😍», «Можно кадр как вы все туда залазили?))))и сухие остались!!))», «Ибица👍🏽🔥».

Также артистка показала, как позировала в необычном малиновом костюме для взрослых с множеством ремешков, разных полосочек ткани, подчеркивающих фигуру, и металлическими кольцами по бокам.

На снимках MARUV позирует на старом балконе, вымощенном плиткой. Певица надела красный облегающий комбинезон, украшенный «сбруей». Свой образ она дополнила шляпкой с ушками - настоящий дерзкий костюм.

«New look for summer concerts 😍 Style by @yana_chaplygina @oblepikha_shop», - н:аписала Марув под новым постом, рассказав о новом образе, который покажет на концерте вживую.

