Украинская певица MARUV показала свой новый образ, в котором резвилась на пляже

Не так давно певица показала, как отправилась на отдых в Одессу и успела порезвиться с друзьями на море в летнем образе. При этом сама Анна поделилась сразу несколькими теплыми кадрами в своем Инстаграм-профиле, сообщает Politeka.

на новых фото Анна предстала в слитном купальнике с разрезами. При этом на одном из фото певица наверх надела сексапильное сетчатое платье, на другом - шелковый костюм (бежевые шорты и кофта). А дополнила такой дерзкий образ шляпа.

Отметим, днем ранее на фото было видно, как она набрала лишний вес, и ее талия стала менее заметной. При этом, несмотря на попытки скрыть лишнее, во время ролика это все же удалось заметить – позируя в одном купальнике Анна показала, что ее фигура выглядит не так, как раньше.

«Красотка🔥🌺», «Топ 💪🏼😎🔥», «Центр завораживает», «Какая стройная 😍😌🌹», «Просто зависить😂», «Вааах,шикарная✨😻🔥💕», «Красотка🔥», «👍оце дило👍👍👍», «Too many clothes for summertime», «Ваауу,просто шик!🔥❤️», «Фигура 😍😍😍», «Красотка! 🔥», - написали пользователи.

Также артистка показала, как позировала в необычном малиновом костюме для взрослых с множеством ремешков, разных полосочек ткани, подчеркивающих фигуру, и металлическими кольцами по бокам.

На снимках MARUV позирует на старом балконе, вымощенном плиткой. Певица надела красный облегающий комбинезон, украшенный «сбруей». Свой образ она дополнила шляпкой с ушками - настоящий дерзкий костюм.

«New look for summer concerts 😍 Style by @yana_chaplygina @oblepikha_shop», - н:аписала Марув под новым постом, рассказав о новом образе, который покажет на концерте вживую.

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

А еще Politeka писала, что MARUV в бархатном корсете показала топ лучших поз для фотосессии

Также Politeka сообщала, что горячая MARUV потрусила прелестями на камеру без белья