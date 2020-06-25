28-летняя украинская певиц Анна Корсун, известная как MARUV, похвасталась летними развлечениями

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала на яхте и возле бассейна.

Певица покрутилась во всевозможных ракурсах в черном бикини с необычными разрезами. На одном из фото Аня в милой шляпке натянула мини-шортики и повернулась к камере "мягким местом", подняв руки вверх. На другом фото девушка повернулась уже лицом, взбудоражив пикантной позой, выставив длинную ножку вперед. Звезда томно задрала голову и дотронулась до лица. На третьем снимке MARUV предстала в "сеточке": эти разрезы еще долго не смогут вылететь из памяти ее фолловеров в соцсети.

"Лето 💕💕💕", - лаконично подписала жаркие снимки Корсун.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты в комментариях:

"Невероятная женщина😍"

"Какие ноги👍 Привет всем коротконогим. Бабоньки, я с вами😊"

"Прекрасна, как закат!"

"Какая же ты красотка💝😍Долго я ждала фоток в купальнике🔥🔥😻И вот пришло время для них 💋👍🔥"

"У вас прекрасная улыбка 😍"

"Лепота!!!👏"

"Шикарная фигура,а улыбка просто как у зайки😍🥰"

"держите мои плавники, это ооочень красиво😻😻😻😻"

Ранее мы сообщали, певица взбудоражила кадрами с тренировки. Аня продемонстрировала талант красиво двигаться под музыку, будучи в стрипах на огромном каблуке и эластичных велосипедках. "Эксперимент", - подписала звезда, застыв головой вниз.

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

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