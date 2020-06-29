MARUV, Екатерина Кухар, Мишель Андраде и другие звезды показали, как встретили лето
На первом фото позирует Екатерина Кухар. Красотка была в легком платье, а сама стояла на одесской набережной возле цветущего дерева. Волосы звезда собрала в ховст, а сама радовалась цветению и улыбалась на камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
На втором фото уже была MARUV. Красавица была в обтягивающем закрытом купальнике на веревочках и шляпе, а образ дополнила очками. Девушка сидела на кровати, соблазнительно выгнувшись на кровати, чтобы фото на фоне Черного моря вышло максимально жарким.
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На следующем снимке уже Екатерина Никитина. Она решила не идти по пути первых двух красавиц, так как отправилась покорять Бердянск, а не Одессу. Девушка показала себя на фоне Азовского моря в черном коротком купальнике, демонстрируя свою идеальную фигуру.
На четвертом кадре уже Мишель Андраде. Красавица успела уже отметиться в Ибице (Одесса), где она выступала на концерте. Красотка была в прозрачном костюме, через который можно легко увидеть нижнее белье.
Заключает наш топ невеста украинского футболиста Артема Шабанова Юлия. Она, как и Мишель, решила отдохнуть в Ибице (Одесса). Красотка лежала в маленьком купальнике на воде и закрыла глаза от удовольствия.
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