MARUV, Екатерина Кухар, Мишель Андраде и другие звезды показали, как встретили лето

На первом фото позирует Екатерина Кухар. Красотка была в легком платье, а сама стояла на одесской набережной возле цветущего дерева. Волосы звезда собрала в ховст, а сама радовалась цветению и улыбалась на камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото уже была MARUV. Красавица была в обтягивающем закрытом купальнике на веревочках и шляпе, а образ дополнила очками. Девушка сидела на кровати, соблазнительно выгнувшись на кровати, чтобы фото на фоне Черного моря вышло максимально жарким.

На следующем снимке уже Екатерина Никитина. Она решила не идти по пути первых двух красавиц, так как отправилась покорять Бердянск, а не Одессу. Девушка показала себя на фоне Азовского моря в черном коротком купальнике, демонстрируя свою идеальную фигуру.

На четвертом кадре уже Мишель Андраде. Красавица успела уже отметиться в Ибице (Одесса), где она выступала на концерте. Красотка была в прозрачном костюме, через который можно легко увидеть нижнее белье.

Заключает наш топ невеста украинского футболиста Артема Шабанова Юлия. Она, как и Мишель, решила отдохнуть в Ибице (Одесса). Красотка лежала в маленьком купальнике на воде и закрыла глаза от удовольствия.

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