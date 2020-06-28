Український телеведучий Володимир Остапчук опублікував спільне відео з новою коханою
Як передає Politeka.net, відповідний запис з'явилася на його сторінці в Instagram.
"Любов", - коротко він підписав свій пост, при цьому тегнув свою кохану Христину Горняк.
На кадрах пара виконала жаркий танець (телеведучий не забув, чого його навчили на "Танцях з зірками") прямо в парку.
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Перформанс Остапчука і Гірник видався досить пікантним: пристрасні обійми і підтримки дали зрозуміти, що між ними дійсно є почуття.
Користувачі мережі оцінили виступ пари, порівняємо обраницю телеведучого з його колишньою дружиною.
"Вона дуже схожа на вашу колишню дружину", "Такі відео приємно дивитися з ранку в неділю", "Вона класна", "Схожа на першу дружину дуже", - писали користувачі мережі.
Нагадаємо, 25 жовтня 2019 року український шоумен і телеведучий Володимир Остапчук потряс всіх своїх прихильників новиною про те, що він розлучається.
Багато українці відмовлялися вірити в розрив такий, здавалося б, ідеальної пари.
Володимир Остапчук та його дружина Олена Войченко були разом протягом 15 років, 12 з яких прожили в офіційному шлюбі.
Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про що впав шлюбі телеведучого: "Я з тих жінок, які..".
Як повідомляла Politeka, коханка Остапчука публічно висловилася про нові стосунки: "Я ніколи не була...".