Український телеведучий Володимир Остапчук опублікував спільне відео з новою коханою

Як передає Politeka.net, відповідний запис з'явилася на його сторінці в Instagram.

"Любов", - коротко він підписав свій пост, при цьому тегнув свою кохану Христину Горняк.

На кадрах пара виконала жаркий танець (телеведучий не забув, чого його навчили на "Танцях з зірками") прямо в парку.

Перформанс Остапчука і Гірник видався досить пікантним: пристрасні обійми і підтримки дали зрозуміти, що між ними дійсно є почуття.

Користувачі мережі оцінили виступ пари, порівняємо обраницю телеведучого з його колишньою дружиною.

"Вона дуже схожа на вашу колишню дружину", "Такі відео приємно дивитися з ранку в неділю", "Вона класна", "Схожа на першу дружину дуже", - писали користувачі мережі.

Нагадаємо, 25 жовтня 2019 року український шоумен і телеведучий Володимир Остапчук потряс всіх своїх прихильників новиною про те, що він розлучається.

Багато українці відмовлялися вірити в розрив такий, здавалося б, ідеальної пари.

Володимир Остапчук та його дружина Олена Войченко були разом протягом 15 років, 12 з яких прожили в офіційному шлюбі.

Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про що впав шлюбі телеведучого: "Я з тих жінок, які..".

Як повідомляла Politeka, коханка Остапчука публічно висловилася про нові стосунки: "Я ніколи не була...".



