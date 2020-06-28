Вот это зажгли!

Украинский телеведущий Владимир Остапчук опубликовал совместное видео с новой возлюбленной

Как передает Politeka.net, соответственная запись появилась на его страничке в Instagram.

"Любовь", - коротко подписал он свой пост, при этом тэгнув свою возлюбленную Кристину Горняк.

На кадрах пара исполнила жаркий танец (телеведущий не забыл, чему его научили на "Танцях з зірками") прямо в парке.

Перформанс Остапчука и Горняк выдался довольно пикантным: страстные объятия и поддержки дали понять - между ними действительно есть чувства.

Пользователи сети оценили выступление пары, сравним избранницу телеведущего с его бывшей женой.

"Она очень похожая на вашу бывшую жену", "Такие видео приятно смотреть с утра в воскресенье", "Она классная", "Похожа на первую жену очень", - писали пользователи сети.

Напомним, 25 октября 2019 года украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук потряс всех своих поклонников новостью о том, что он разводится.

Многие украинцы отказывались верить в разрыв такой, казалось бы, идеальной пары.

Владимир Остапчук и его жена Елена Войченко были вместе на протяжении 15 лет, 12 из которых прожили в официальном браке.

Напомним, что любовница Остапчука высказала все, что думает о рухнувшем браке телеведущего: "Я из тех женщин, которые..".

Как сообщала Politeka, любовница Остапчука публично высказалась о новых отношениях: "Я никогда не была...".



