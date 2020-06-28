Украинский телеведущий Владимир Остапчук опубликовал совместное видео с новой возлюбленной
Как передает Politeka.net, соответственная запись появилась на его страничке в Instagram.
"Любовь", - коротко подписал он свой пост, при этом тэгнув свою возлюбленную Кристину Горняк.
На кадрах пара исполнила жаркий танец (телеведущий не забыл, чему его научили на "Танцях з зірками") прямо в парке.
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Перформанс Остапчука и Горняк выдался довольно пикантным: страстные объятия и поддержки дали понять - между ними действительно есть чувства.
Пользователи сети оценили выступление пары, сравним избранницу телеведущего с его бывшей женой.
"Она очень похожая на вашу бывшую жену", "Такие видео приятно смотреть с утра в воскресенье", "Она классная", "Похожа на первую жену очень", - писали пользователи сети.
Напомним, 25 октября 2019 года украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук потряс всех своих поклонников новостью о том, что он разводится.
Многие украинцы отказывались верить в разрыв такой, казалось бы, идеальной пары.
Владимир Остапчук и его жена Елена Войченко были вместе на протяжении 15 лет, 12 из которых прожили в официальном браке.
Напомним, что любовница Остапчука высказала все, что думает о рухнувшем браке телеведущего: "Я из тех женщин, которые..".
Как сообщала Politeka, любовница Остапчука публично высказалась о новых отношениях: "Я никогда не была...".