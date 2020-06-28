Починаюча співачка Соня Євдокименко, онука легендарної української артистки Софії Ротару, показала себе в незвичайному домашньому образі

На фото красуня показала себе в леопардових штанях і білій сорочці, яку спустила на плечі. Образ Соня доповнила чорною білизною, яке виявилося досить маленьким і можна оцінити груди Євдокименко. Зірка сиділа на ліжку і посміхалася, а перед нею був піднос з лимонами і келихом води. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Як вам такий ранок?", - написала Соня.

Фанати поставили понад 600 лайків, включаючи Софію Ротару, і написали кілька коментарів:

"Дуже гарно", "Все чудово!) Щастя тобі! Ти чудова!", "Чудово", "Обожнюю воду+лимон, так добре себе почуваю після цього напою", "Привіт, тут ви схожі на свою бабусю, відразу в очі впало", "Яка мила дівчина", "Прекрасна".

Раніше ми повідомляли, що онука Соня Ротару Євдокименко похвалилася стильним образом, який підкреслив її красу.

Зараз внучці Софії Ротару Соні Євдокименко всього 18 років, тим не менш, дівчина даремно часу не гаяла і за такий юний вік змогла багато добитися сама стала обличчям модного бренду, взяла участь у фотосесії для модних колекцій і підкорила подіуми.

Нагадаємо, внучка Ротару прогулялася по Києву, засвітивши головну гордість

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