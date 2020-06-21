Внучка Софии Ротару, Соня Евдокименко, которая сейчас проживает в США, выбралась на прогулку в дикую природу

Новую фотографию она уже успела продемонстрировать на своей личной странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Как известно, 19-летняя Соня Евдокименко, с начала учебного года перебралась в Нью-Йорк, где учится в престижной Школе дизайна Parsons. На время карантина девушка оставалась в городе, только лишь выходив на прогулки в Центральный парк, где снимала влоги о жизни в США.

Теперь же красотка выбралась за город. Во время прогулок Соня не изменяет своему стилю и часто выбирает короткие топики, которые подчеркивают ее стройную талию. Сверху она набросила разноцветный платок, а свой образ дополнила стильной шляпкой и неброским макияжем.

«Найди меня, где дикие вещи» - подписала Соня.

Фоловеры непременно стали комментировать свежую фотографию, отметив элегантность и красоту девушки. Уже за час снимок набрал почти 2 тысячи лайков.

«Красивая и элегантная, вот кто ты ..», «Красотка», - пишу они.

До этого Соня продемонстрировала идеальные длинные ноги, позируя около машины. Для прогулки за городом она выбрала удобный и расслабленный лук, но в то же самое время весьма соблазнительный образ – белоснежный спортивный купальник и классический бомбер темного цвета подчеркнули идеальную фигуру девушки.

Соня расстегнула свитшот и обнажила на камеру идеально плоский животик, длинные ноги и точеную талию. Волосы девушка распустила по плечам.

Напомним, внучка Ротару задрала футболку и без стеснения прогулялась по Киеву: "Фигура просто нереальная".

Как сообщала Politeka, юная внучка Ротару слегка оголилась и устроила дикие танцы на камеру: бабушке такое и не снилось.

Также Politeka писала, что озорная внучка Ротару приподняла кофту и показала, чем ее наградила природа.