Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер показала ідеальну фігуру в тоненькій сорочці

Зараз Кайлі активно проводить час на відпочинок, розважається з подругами і сестрами на курортах або у басейну. При цьому дівчина постійно займається собою і підтримує фігуру у формі.

В цей раз Кайлі вдалося показати, що вона не тільки схудла, але ще й перебуває у пошуках себе". Справа в тому, що дівчина постійно змінює свій імідж. Кайлі за досить короткий термін встигла змінити колір волосся кілька разів, причому дівчина експериментує не лише з перуками. Від природи у Дженнер темні локони, але часто вона показує себе з рожевим, жовтим, зеленим і навіть бірюзовим кольором волосся.

Сьогодні красуня блиснула ідеальними білими пасмами, лежачі на ліжку і виставивши напоказ фігуру в ночнушке.

«Вона повернулася», - загадково дівчина підписала свій новий кадр.

Шанувальники відразу ж бурхливо відреагувала:

«Я одного разу буду твоїм улюбленим репером», «Королева», «Приголомшливі», «Ох, мені це так подобається», «Gorgeous😍 omggggggg», «Так чудово», «Люблю вас», «Так чудово 💘», «така мила мама», «немає, покажи нам продовження, це дуже спокусливо», «Томна малятко».

До цього ми також повідомляли, що красуня знає, як привертати увагу до себе. Позуючи в стильному бікіні під краплями води на узбережжі, Кайлі вдалось підкреслити схудлу фігуру новим чином. І хоча на чорно-білому кадрі не видно ні колір купальника, ні макіяж зірки, фанати звернули увагу саме на форми знаменитості, а не на її імідж.

Відзначимо, не так давно Кайлі вперше стала мамою. І за саму вагітність вона набрала більше 18 кілограмів. Позбавлятися від яких вона почала відразу ж після народження малюка. При цьому через три місяці Кайлі скинула близько десяти кілограмів.

В Instagram вона зазначила, що решті вага почав йти завдяки дієті.

«Я від природи худа. Звичайно, не така, як Кендалл. Але у мене завжди був плоский живіт, але тільки недавно він знову став таким, яким був до народження Стормі. Зазвичай я їм як божевільна: пасту, піцу, багато молочних продуктів, але я просто від усього цього відмовилася. І в моєму випадку це спрацювало», - зазначила тоді Кайлі. Фанати відразу ж відзначили, що своїм виглядом дівчина довела їх до екстазу".

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