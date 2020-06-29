Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова показала цікаве фото на відпочинку

Зірка після режиму самоізоляції вирішила вибратися зі своїм бойфрендом Давой на відпочинок, передає Politeka.net. Красуня опублікувала фото, на якому постала у плетеному кріслі.

Ольга тримала в руках великий букет з різнокольорових квітів. На шиї блищали ланцюжки з кулонами.

Примітно те, що співачка ніби позувала оголеною. Її плечі і ніжки були неприкриті. Можливо красуня була в купальнику, однак за великим букетом цього не було видно.

Ольга розпустила хвилясте волосся, вона опустила очі й прочинила губи.

"Радість від кожного букета 🌸💐🌺🌹 Спасибі 🧸", - підписала вона фото.

За 17 годин пост зібрав майже 400 тисяч лайків та багато коментарів.

"Я захоплююся вами! Ви така красива і впевнена в собі 👍🏻👍🏻👍🏻 А я почуваюся, ніби в пастці(((", "як цукерку дали)))", "Давид задаровує Ольгу букетами. Не один раз за 3 букета на тижні дарував. Молодець, знає як вона радіє їм. У Ольги після розлучення багато букетів стояло, без квітів не бувала. Тепер один дарувальник - Давид, замінює всіх шанувальників", "Дай бог, щоб так було все життя", "Ой , гарно 😊", "Красуня❤️🔥", "Все взаємно котики ❤️", "Оля, як красиво!", "Така ж красива, як ці квіти прям не розрізнити 😍😍😍❤️❤️❤️❤️", "Обожнюю тебе", "Милашка❤️", "Круто", "Яка краса👍👍👍👍👍", "Ось це тааак!!! Відпад!!!😍😍😍🤩🤩🤩👍👏👏👏👏", "Приголомшлива 😍", "Прям як гола, і сукня з квітів", - написали користувачі мережі.

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