Российская певица, блогер и телеведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова показала, как проводит время на самоизоляции

Красотка вместе со своим женихом, Давой, часто снимают видео и фото, которыми в итоге делятся в Инстаграм, передает Politeka.net.

В этот раз Ольга была сфотографирована сама, возможно, своим ухажером.

Стройная красотка расположилась на шезлонге на террасе своей съемной квартиры.

Стоит отметить, что в своем интервью Ксении Собчак Бузова рассказала - раньше территория была облагорожена газоном, но узнав, кто поселился в квартире, все было убрано и теперь там остались лишь бетон и камушки.

Однако Ольгу не останавливает данный факт, ведь она часто снимает на террасе видео, а также, как видим, использует ее для принятия солнечных ванн. Действительно, чего не сделаешь ради хороших кадров и идеального загара.

Бузова была в ярком купальнике, который подчеркнул ее грудь. Тонкая талия, упругие живот и ягодицы - смотрятся превосходно.

Красотка дополнила свой образ очками и шляпкой.

"Как я сделала такой кадр, и что из этого вышло 😂😂😂 Завтра в 14.00 новое видео в моей ленте 😻не пропусти ❤️", - подписала снимок артистка.

За 13 часов пост собрал более 300 тысяч лайков и много комментариев:

"Как соседи реагируют? 😄 Возле окна круглосуточно сидят? 👀🤪", "Королева", "Отдых на карантине🤣🤣 я так на балкон выхожу и загораю", "Боже, какая красавица 😍🤤", "Шикарная😍😍😍", "Ох!!! Оля)))) что ж вы делаете))))❤️🙌🏻🙌🏻 это космос мечтаний половины страны)))", "Боже, моя девочка😍😍😍ты прекрасна❤️❤️❤️❤️", "Пора перевернуться 💦", "Люблю❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Хочу на пляж 🤣 на море 🤣", "Оля, как всегда, просто супер ❤️❤️❤️❤️", "Ого, ого, красотка😍", "Почему самоизоляцию не соблюдаете? 😀".

Напомним, Бузова в неприличной позе посветила грудью в расстегнутом топе

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