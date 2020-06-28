Клієнти ПриватБанка впевнені, що деякі послуги банк повинен робити безкоштовно, а так виходить, що - "жадібні до чужого добра"

Як передає Politeka.net, розгромний відгук про роботу Приватбанку опублікували на сайті Мінфіну.

Українець поскаржився на зняття комісії - тоді як в інших банках за подібні послуги не потрібно платити.

"Я спочатку ніби як обурився, що за кидалово на держрівні. Перевірив на сайті та все правильно, і виникає законне питання:

1) мої гроші приходять до вас в банк, ви ними деякий час користуєтеся, а коли я хочу їх зняти, з мене ж за мої гроші знімаєте %.

2) хотів роздрукувати чек залишку на вашій же карті, нічого подібного, якщо в інших банках це безкоштовно то у вас 10 гр. тобто бий своїх щоб чужі боялися.

Скоро з такими темпами від вас навіть "рідня піде".

У своїй відповіді на цю скаргу співробітник ПриватБанку роз'яснив у цифрах, за що береться комісія. Якщо ви хочете зняти готівку за рахунок кредитних коштів з картки "Універсальна", то в банкоматах/касах ПриватБанку, інших банків України, зарубіжних банкоматах, комісія складе:

1 - 100 грн - 7 грн

100,01 - 200 грн - 12 грн

200,01 - 300 грн - 18 грн

300,01 - 400 грн - 24 грн

400,01 - 500 грн - 30 грн

500,01 - 1000 грн - 47 грн

Більше 1000 грн - 4% від суми угоди.

Комісія за зняття власних коштів:

- в банкоматах / касах Приватбанку - 1% від суми операції;

- в банкоматах інших банків України - 1%;

- в банкоматах за кордоном - 2%.

Раніше ми повідомляли, клієнти ПриватБанку часто обурюються з приводу того, що термінал не видає гроші, а суми при цьому списуються з карток. При цьому банк не хоче повертати кошти, а пропонує чекати 60 днів після надіслання відповідної заявки до платіжної системи.

Нагадаємо, українцям відмовляють у видачі особистих коштів, термінове заяву Приватбанку.

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк блокує популярні послуги, українців попередили про новому ударі.

Також Politeka писала, що ПриватБанк не дає розблокувати рахунок, з'явилося термінове заяву.