Клиенты в недоумении от сервиса и постоянных сбоев в работе ПриватБанка
Негативный отзыв был опубликован на тематическом портале Минфин.
По словам клиента, он снимал средства с карты MonoBank в банкомате ПриватБанка, но деньги так и не получил.
"Терминал стал долго думать, через минуты 2-3 мне выбило предложение с суммой снятия. Нажав на свою сумму, которую мне нужно выдать, терминал снова стал долго думать, и тут через некоторое время на терминале выскакивает ошибка и выдаёт мне карту обратно, и тут мне приходят уведомления что с моей карты сняты наличные, хоть и выбило ошибку", - пожаловался он.
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Клиент обратился на горячую линию своего банка, который сделал заявку на возврат средств в течение 11 дней.
"Сегодня мне приходит уведомление от Монобанка, что банк терминала отказался возвращать сумму, и они отправляют заявку в платёжную систему и время ожидание в среднем 60 дней. Я конечно в шоке, хоть и являюсь тоже клиентом ПриватБанка, я понял что дальше им являться не хочу", - резюмировал недовольный клиент в своем отзыве.
"Действительно, в подобной ситуации необходимо обратиться в банк, который выпустил карточку, для формирования запроса на возврат средств", - ответил на жалобу представитель государственного банка.
Напомним, украинцам отказывают в выдаче личных средств, срочное заявление ПриватБанка.
Как сообщала Politeka, ПриватБанк блокирует популярные услуги, украинцев предупредили о новом ударе.
Также Politeka писала, что ПриватБанк не дает разблокировать счет, появилось срочное заявление.