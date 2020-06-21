Клиентка ПриватБанка рассказала о том, как уже почти неделю не может получить доступ к деньгам на собственной карте

Соответствующий отзыв появился на сайте Минфин. Украинка рассказала о том, что ее счет в банке заблокировали из-за того, что она не прошла вовремя актуализацию данных. По словам женщины, 18 июня она заполнила анкету в банке, после чего ей пообещали разблокировать счет в течение суток.

Однако, на следующий день счет так и не был разблокирован. Через менеджера она отправила заявку с претензией, однако это также не помогло. При обращении на горячую линию ей сообщили, что заявка на рассмотрении, а проблема будет решена 20 июня.

«20 июня в 14 часов я опять звоню на горячую линию и новый оператор говорит что 22 июня в понедельник ОБЯЗАТЕЛЬНО мою заявку рассмотрят. Это просто разрушительно. Счет заблокирован 5 дней, деньги поступать могут, но снять я их не могу», - возмутилась клиентка банка.

В свою очередь, представители ПриватБанка заявили, что эта проблема находится на рассмотрении. Тем не менее они тоже не назвали точных сроков ее решения.

«Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О результатах Вам сразу сообщат. Спасибо за понимание», - написали они в ответ на отзыв.

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