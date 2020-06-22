Клиенты недовольны позицией государственного ПриватБанка, который без предупреждения отключает популярные услуги

Соответствующий негативный отзыв был опубликован на тематическом портале Минфин.

По словам клиента, национализированный ПриватБанк без его ведома отключил ему услуги "Оплата частями", "Оплата в рассрочку" и обнулил кредитный лемит.

"На днях мне ПриватБанк обнулил кредитный лимит без моего ведома, и лишил меня услуг Оплата частями и Оплата в рассрочку! На карте было 15140 гривен, ровно столько был установлен лимит, и я недавно только положил все до копейки...", - рассказал он.

Клиент также отметил, что ПриватБанк перед отключением услуг не смутила его безупречная кредитная история.

"ПриватБанк решил со мной так поступить, несмотря на то что я являюсь клиентом данного банка уже 13 лет, и моя кредитная история идеальна! ПриватБанк должен понести наказания за такое отношение к добросовестным клиентам! Позор такому банку!", - резюмировал недовольный клиент на портале Минфин.

"...Банк принимает решение о размере кредитного лимита и о его предоставлении на основании математической модели, которая строится на сотнях и даже тысячах показателей. На него может влиять: кредитная история, наличие депозитов и другие факторы. Активно пользуйтесь услугами Банка, участвуйте в акциях, проводите расчеты карточками через торгово-сервисную сеть. Так как лимиты регулярно пересматриваются и анализируются, при использовании карты, как личной, Вы можете в любой момент получить смс от Банка, где будет указано, что кредитный лимит увеличен и Вы сможете им воспользоваться", - ответил на жалобу представитель банка в комментариях.

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