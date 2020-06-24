Клиент не может добиться того, чтобы ПриватБанк вернул ему личные средства

Соответствующий негативный отзыв появился на тематическом портале Минфин.

По его словам, проблемы возникли, когда он хотел снять доллары со своей карты для выплат.

"В кассе 1, банка в г. Черновцы вул. Небесной Сотни, 14а не выдают с моей карты для выплат мои собственные средства (доллары). Программа блокирует выдачу, из-за лимитов относительно происхождения средств", - отметил он.

В Приватбанке заявили, что якобы отказывают клиенту в выдаче валюты из-за проблем с наличкой.

"В банке объяснили, что это в связи с тем, что последние 2 недели у банка есть проблемы с наличкой. И никто ничего не может сделать. Как мне снять со счета мои собственные деньги? И правда ли, что ПриватБанк банкрот?", - задался он вопросом в негативном отклика.

"Добрый день! Позвольте нам разобраться в ситуации и детальнее рассмотреть Ваш случай. Мы обратились к Вам в личные сообщения, чтобы уточнить Ваши контактные данные", - отреагировал на сокровища представитель банка в комментариях.

"Заказ был сделан. Документы в порядке. Это собственные средства, которые находились на счете в банке длительный срок. Не депозит, а собственные средства на карточном счете. Банк не может четко объяснить отказ, просто говорят: У вас превышен лимит на происхождение средств! Какой лимит? Чем он предусмотрен? Когда средства зачисляли на счет, они прошли проверку относительно происхождения средств! Я уже 3 заказа сделал и денег не дают", - добавил недовольный клиент в комментариях под своим отзывом.

Напомним, счета украинцев блокируют по-новому, в Приватбанке предупредили.

Как сообщала Politeka, через ПриватБанк украинцам вернут сотни гривен после срочного решения Кабмина.

Также Politeka писала, что ПриватБанк блокирует карты украинцев, в службе безопасности дали разъяснения.