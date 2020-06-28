Відома українська співачка Джамала показала себе в незвичному образі і розповіла про фільм

На фото Джамала показала себе у блискучому червоному піджаку, який був розкритий. Красуня, як виявилося, позувала в чорному топі, який ледве вмістила пишний бюст в обтягуючу тканину. Образ зірка доповнила розпущеним волоссям і яскравим макіяжем, а себе знімала досить близько. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Подивилася сьогодні фільм "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga", - написала Джамала.

Фанати, включаючи Лесю Никитюк, поставили майже 4 тисячі лайків і написали безліч коментарів:

"Я так радію, що ви в цьому фільмі", "Вітаю з 900 тисяч. До кінця року точно буде мільйон", "Ви неймовірна, Джа! Так порадував фільм. Хочеться таких як можна більше з вами", "Круто, обов'язково подивлюся. Пишаюся вами, начебто ви член моєї сім'ї".

Раніше ми повідомляли, що Джамала поділилася спільними фотографіями з Кончитой Вурст та іншими зірками «Євробачення».

Так, Джамала розповіла, що у липні минулого року їй запропонували знятися у фільмі про Євробаченні від Netflix. За словами співачки, на зйомках її вразило все, починаючи від акторів і режисера, закінчуючи декораціями.

Повідомлялося, що 36-річна українська співачка Джамала, яка очікує швидкої появи на світ другої дитини, несподівано здивувала фігурою.

Цього разу знаменитість показала в соціальній мережі Інстаграм яскраві фото в новому стилі. Джамала вирішила розповісти про догляд за своїми блискучими локонами і показала яскраві кадри, зроблені до вагітності.

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