Недавно украинская певица Джамала стала мамой во второй раз, а несколько часов назад поделилась семейными фото и видео

Артистка опубликовала в сториз Инстаграм трогательные кадры из роддома, а потом с праздника, по случаю рождения сына, передает Politeka.net.

Стоит отметить, что малыш Селим-Гирай родился 19 июня в одном из частных роддомов Киева. Именно оттуда певицу выписывали, во время записи видео.

Красотка в просторном платье позировала рядом с нарядным мужем, который держал грудничка. На словах о дне рождения сына, у Джамалы навернулись слезы.

"Если вам не нравятся сентиментальные сториз, то сегодня можете не смотреть", - так артистка подписала кадры.

После торжественной части семья посетила одно из заведений, где познакомила маленького Селима со старшим братиком, Эмиром-Рахманом. Последний настороженно посмотрел на нового родственника, но позже улыбнулся и стал тянуться ручками к малышу. Родители вручили подарок Эмиру от новорожденного братика.

Здесь было организовано небольшое застолье с тортом, по случаю праздника.

Напомним, после родов звезда сообщила, что Селим родился ровно в срок.

"Селям Алейкум! Добро пожаловать в наш бэнд! Мой второй принц - Селим-Гирей Сеит-Бекир Оглы Сулейманов! 19.06 родился самый пунктуальный малыш. По статистике входит в 4%, так как родился в прогнозируемую дату, именно в свое время", - написала Джамала в Инстаграм.

Новость о родах победительницы "Евровидения" облетела сеть. Пользователи сети пожелали малышу здоровья, а также благополучия семье.

Напомним, беременная Джамала откровенно призналась в своих страхах.

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