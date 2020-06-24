Недавно украинская певица Джамала стала мамой во второй раз, а несколько часов назад поделилась семейными фото и видео
Артистка опубликовала в сториз Инстаграм трогательные кадры из роддома, а потом с праздника, по случаю рождения сына, передает Politeka.net.
Стоит отметить, что малыш Селим-Гирай родился 19 июня в одном из частных роддомов Киева. Именно оттуда певицу выписывали, во время записи видео.
Красотка в просторном платье позировала рядом с нарядным мужем, который держал грудничка. На словах о дне рождения сына, у Джамалы навернулись слезы.
"Если вам не нравятся сентиментальные сториз, то сегодня можете не смотреть", - так артистка подписала кадры.
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После торжественной части семья посетила одно из заведений, где познакомила маленького Селима со старшим братиком, Эмиром-Рахманом. Последний настороженно посмотрел на нового родственника, но позже улыбнулся и стал тянуться ручками к малышу. Родители вручили подарок Эмиру от новорожденного братика.
Здесь было организовано небольшое застолье с тортом, по случаю праздника.
Напомним, после родов звезда сообщила, что Селим родился ровно в срок.
"Селям Алейкум! Добро пожаловать в наш бэнд! Мой второй принц - Селим-Гирей Сеит-Бекир Оглы Сулейманов! 19.06 родился самый пунктуальный малыш. По статистике входит в 4%, так как родился в прогнозируемую дату, именно в свое время", - написала Джамала в Инстаграм.
Новость о родах победительницы "Евровидения" облетела сеть. Пользователи сети пожелали малышу здоровья, а также благополучия семье.
Напомним, беременная Джамала откровенно призналась в своих страхах.
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