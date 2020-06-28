Известная украинская певица Джамала показала себя в необычном образе и рассказала о фильме
На фото Джамала показала себя в красном блестящем пиджаке, который был раскрыт. Красотка, как оказалось, позировала в черном топе, который еле вместила пышный бюст в обтягивающую ткань. Образ звезда дополнила распущенными волосами и ярким макияжем, а себя снимала довольно близко. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Посмотрела сегодня фильм "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga", - написала Джамала.
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Фанаты, включая Лесю Никитюк, поставили почти 4 тысячи лайков и написали множество комментариев:
"Я так радуюсь, что вы в этом фильме", "Поздравляю с 900 тысяч. До конца года точно будет миллион", "Вы невероятная, Джа! Так порадовал фильм. Хочется таких как можно больше с вами", "Круто, обязательно посмотрю. Горжусь вами, вроде вы член моей семьи".
Ранее мы сообщали, что Джамала поделилась совместными фотографиями с Кончитой Вурст и другими звездами «Евровидения».
Так, Джамала рассказала, что в июле прошлого года ей предложили сняться в фильме о Евровидении от Netflix. По словам певицы, на съемках ее впечатлило все, начиная от актеров и режиссера, заканчивая декорациями.
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