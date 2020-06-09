36-летняя украинская певица Джамала поразила теплыми и атмосферными снимками, ради которых с семьей выбралась на природу
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм. Джамала, ее супруг Сеит-Бекир Сулейманов, а также их двухлетний сын Эмир-Рахман позировали в поле, "утонув" в высокой траве.
Джамала распустила волосы и выбрала легкое длинное платье красно-белого цвета, дополнив лук симпатичной шляпкой, которую, впрочем успел примерить ее маленький сын. На одних кадрах семья сидела прямо на траве, улыбаясь и радуясь совместному времяпрепровождению. На других счастливая троица позировала стоя, застыв в движении.
"Лето. Нежность. Забота ❤️", - подписала снимки звезда.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты:
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"Джа, очень очень красиво и хорошо! На печать и в альбом!)"
"Достойные фото! Креативно, нежно, по-семейному атмосферно. Как-то поднадоели стандартные фото обнимающий и целующий живот от мужа😁"
"Эти фото ))) когда одна лучше другой ))) и невозможно выбрать одну)"
"Эмир-Рахман такой милашка 😍"
"Семейный отдых на славу удался, очень красиво и трогательно 👍👍😘"
"Ха-ха.. шляпа ой как к лицу красавчику)"
"О Боже, какие вы невероятные❤️ только проснулась, а уже плачу😂😭"
Ранее мы сообщали, Джамала потрясла удивительной фотосессией, ради которой предстала в обазе цветка. Певица нарядилась в легкое оранжевое платье с откровенным декольте. Благодаря своим черным волосам звезда стала похожа на мак. В описании она отметила, что сейчас пришло время для этих цветов.
Напомним, беременная Джамала откровенно призналась в своих страхах.
А еще Politeka писала, что Джамала неожиданно появилась без живота, фото.