36-летняя украинская певица Джамала поразила теплыми и атмосферными снимками, ради которых с семьей выбралась на природу

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм. Джамала, ее супруг Сеит-Бекир Сулейманов, а также их двухлетний сын Эмир-Рахман позировали в поле, "утонув" в высокой траве.

Джамала распустила волосы и выбрала легкое длинное платье красно-белого цвета, дополнив лук симпатичной шляпкой, которую, впрочем успел примерить ее маленький сын. На одних кадрах семья сидела прямо на траве, улыбаясь и радуясь совместному времяпрепровождению. На других счастливая троица позировала стоя, застыв в движении.

"Лето. Нежность. Забота ❤️", - подписала снимки звезда.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты:

"Джа, очень очень красиво и хорошо! На печать и в альбом!)"

"Достойные фото! Креативно, нежно, по-семейному атмосферно. Как-то поднадоели стандартные фото обнимающий и целующий живот от мужа😁"

"Эти фото ))) когда одна лучше другой ))) и невозможно выбрать одну)"

"Эмир-Рахман такой милашка 😍"

"Семейный отдых на славу удался, очень красиво и трогательно 👍👍😘"

"Ха-ха.. шляпа ой как к лицу красавчику)"

"О Боже, какие вы невероятные❤️ только проснулась, а уже плачу😂😭"

Ранее мы сообщали, Джамала потрясла удивительной фотосессией, ради которой предстала в обазе цветка. Певица нарядилась в легкое оранжевое платье с откровенным декольте. Благодаря своим черным волосам звезда стала похожа на мак. В описании она отметила, что сейчас пришло время для этих цветов.

Напомним, беременная Джамала откровенно призналась в своих страхах.

А еще Politeka писала, что Джамала неожиданно появилась без живота, фото.