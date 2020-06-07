Украинская певица Джамала, которая ждет ребенка, похвасталась красивым летним образом
Как сообщает Politeka.net, знаменитость поделилась снимками с новой фотосессии на своей странице в Instagram.
С наступлением лета Джамала предстала перед поклонниками в образе цветка. Для фотосессии она нарядилась в легкое оранжевое платье с откровенным декольте. благодаря своим черным волосам звезда стала похожа на мак. В описании она отметила, что сейчас пришло время для этих цветов.
На опубликованных кадрах беременная певица сидит на высоком стуле и нежно гладит свой округлившийся живот. Края ее платья опускается до самого пола, а на одном из фото Джамала взмахнула подолом, будто крылом, из-за чего стала еще больше похожа на цветок мака.
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Пользователи социальной сети оценили цветочную внешность артистки в комментариях:
"Нежная наша Джа😍❤️"; "Какая красота ❤❤❤ваууу"; "Безумно красивая и талантливая!👍 Обожаю 😍"; "Джа вы прекрасны 🤗🤗🤗 насколько беременность прекрасный хоть и трудный период женщины!!! Даже жалко мужчин что они не могут чувствовать и пережить эти эмоции и чувства материнства!!!"; "Душевные и красивые фото"; "Такая милая, такая нежная! ❤️ А у меня ностальгия. Это лучшие ощущения...".
Напомним, беременная Джамала откровенно призналась в своих страхах.
А еще Politeka писала, что Джамала неожиданно появилась без живота, фото.
Также Politeka сообщалось, что Джамала показала своего самого близкого человека.