71-летняя российская певица Алла Пугачева удивила внешним видом в молодежном наряде

Как передает Рoliteka.net, на одной из фан-страниц Примадонны в Инстаграм поделились ярким фото, на котором звезда предстала в дерзких коротких шортиках. Певица сидела на скамейке, положив ногу на ногу, и улыбалась в камеру. Стоит отметить, стройным ножкам артистки завидуют многие - Алла Борисовна, несмотря на возраст, выглядит "как девочка".

"Я научилась мудро жить. Теперь желаю только одного, видеть и ощущать и замечать счастье, которое рядом. #аллапугачева #жизнь", - подписан кадр.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, нахваливая Примадонну в комментариях.

"И правильно! Всех завистников по боку"

"Какая молодец!!! Так держать!!!👏"

"Прямо девочка!!!🤗"

"Вы заслужили это!Будьте здоровы.❤️"

"Как девушка.А ножки просто прЭлесть."

"Правильно! Жизнь у меня одна и я у себя одна. Наслаждайся жизнью по полной!!!"

Ранее мы сообщали, племянник Пугачевой Владислав заявил, что намерен отобрать у нее своего сына Женю. Дело в том, что певица в свое время взяла покровительство над мальчиком, так как у его родителей были непростые времена. Теперь же у Владислава новая жена (которая, к слову, скоро подарит ему второго ребенка), так что он намерен воспитывать старшенького сам, в своей семье.

"Я хочу, чтобы сын находился рядом. Да, ему все дают: хорошее образование, он хорошо себя чувствует. Когда сын начнет жить со мной, мы должны тоже самое для него делать. Все идет к этому. Разговоры уже ведутся", - заявил племянник Пугачевой.

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