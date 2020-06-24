Дочь Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина, Лиза в очередной раз восхитила сеть

На этот раз в интернете обсуждают яркие наряды звездной малышки, и даже пророчат карьеру модели. На одной из фан-страниц Лизы Галкиной в Instagram показали, как девочка позирует в трех разных нарядах, и предложили выбрать самый удачный, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы)

На одном из фото Лиза позирует в светлой блузе и джинсах, а ее волосы украшает венок из цветов. Второй наряд состоит из топа и длинной юбки в полоску. На третьем фото дочь Галкина и Пугачевой одета в темное просторное платье поверх джинсов.

Отметим, многие отмечают артистизм и раскованность, с которой Лиза Галкина демонстрирует наряды, словно настоящая модель.

«Все хороши!», «Модель, что скажешь», «Все наряды хорошо подходят Лизоньке!», «В любом образе, красотка», «До чего хороша Лизочка», «Во всех нарядах красотулька», «Лизочка милашка», "Принцесса", «Ну, моделька👏👏👏», «Позитивный ребенок», «Классная девчонка», «Она чудесная ,необыкновенная, сказочная лапочка-деточка», «Модница», - пишут в комментариях.

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