Дочь Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина, Лиза в очередной раз восхитила сеть
На этот раз в интернете обсуждают яркие наряды звездной малышки, и даже пророчат карьеру модели. На одной из фан-страниц Лизы Галкиной в Instagram показали, как девочка позирует в трех разных нарядах, и предложили выбрать самый удачный, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы)
На одном из фото Лиза позирует в светлой блузе и джинсах, а ее волосы украшает венок из цветов. Второй наряд состоит из топа и длинной юбки в полоску. На третьем фото дочь Галкина и Пугачевой одета в темное просторное платье поверх джинсов.
Отметим, многие отмечают артистизм и раскованность, с которой Лиза Галкина демонстрирует наряды, словно настоящая модель.
Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП: "Пожизненно..."
Прорыв дамбы, нокаут курса валют и новая беда для украинцев – главное за ночь
Опухшая Наташа Королева ошарашила видом в прозрачной кофточке: Тарзан любит и такой
У Аллы Пугачевой отбирают ребенка, детали скандала: "Сами виноваты ‒ был срыв"
«Все хороши!», «Модель, что скажешь», «Все наряды хорошо подходят Лизоньке!», «В любом образе, красотка», «До чего хороша Лизочка», «Во всех нарядах красотулька», «Лизочка милашка», "Принцесса", «Ну, моделька👏👏👏», «Позитивный ребенок», «Классная девчонка», «Она чудесная ,необыкновенная, сказочная лапочка-деточка», «Модница», - пишут в комментариях.
Напомним, в семье Аллы Пугачевой грядет пополнение: "Будет девочка", первые подробности.
Как сообщала Politeka, дети Галкина и Пугачевой озадачили образами жениха и невесты, кадры облетели сеть: «Рождены для…»
Также Politeka писала, что маленькая дочь-кокетка Пугачевой и Галкина устроила показ мод: "Ох и звезда будет, держитесь мужики".