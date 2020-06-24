Алла Пугачева сфотографировалась со своими маленькими детьми дома

Фото было сделано некоторое время назад, но до сих пор вспоминается поклонниками, передает Politeka.net. Так, в фан-группе Елизаветы Галкиной, дочери примадонны и ее супруга Максима Галкина, опубликовали данный снимок.

На фото "помолодевшая" артистка, без единой морщинки на лице позирует в халате с цветочным принтом.

Звезда смотрит в камеру и немного улыбается. Пугачева обнимает детей, стоящих впереди. Нарядные Лиза и Гарри держат в руках шарики и улыбаются как мама.

"День рождения мамы ❤️ Все счастливы 🌹", - из подписи становится ясно, что фото было сделано 15 апреля, когда Алла Борисовна отпраздновала знаменательную дату.

За три часа пост собрал более 12 тысяч лайков и много комментариев.

"Алла Борисовна с каждым годом становится все моложе", "Лиза очень похожа на мамочку, а Гарри на папу👑👑👑👑", "Фотошоп, похожа на Аниту Цой", "...Алла Борисовна как-то не похожа на себя...🤔", "Деточки!Хоть вы еще и маленькие но вы такие взрослые не по годам!!Такие умные!Берегите маму и папу!💞", "Вообще-то это не Алла сразу видно, что другой человек", "Это же Анита Цой🤪 и Лиза совсем не похожа на себя🤣", "Скажите честно,это же двойник? Видимо не смогла А.Б. выйти.😮", "Отфильтровали ужас просто", "Аллочка такая молодая 🌹😋", "На Аниту Цой похожа стала", "Куда столько фотошопа то? Это не Аллы Борисовны лицо", "Я думаю это не Алла, а ее двойник. А может фотошоп", "Зачем так отфотошопили Аллу ?она и так нормальная", - написали пользователи сети.

Напомним, что Максим Галкин с подросшими детьми от Пугачевой заставил сеть кричать: "Макс, выбери меня!".

Как сообщала Politeka, раздетый Галкин показал, чем покорил Пугачеву: "Шикардос, Макс".

Также Politeka писала, что внешность Аллы Пугачевой кардинально изменилась за одну тяжелую ночь: "Такое не забывается".