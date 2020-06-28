Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал рецепт идеальной летней выпечки

Шеф-повар раскрыл секрет приготовления нежного и ароматного пирога, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Так, в тесто нужно добавить йогурт и курагу с малиной. Вкус, по словам Клопотенко, получается божественным.

"Этот йогуртовый пирог покорит ваше сердце с первого кусочка", - уверяет Евгений.

Рецепт йогуртового пирога с малиной на четыре порции:

ИНГРЕДИЕНТЫ:

300 г муки и дополнительно для посыпки формы;

200 г сахара;

1 ч. л. разрыхлителя;

1 ч. л. ванильного сахара;

120 г масла сливочного и дополнительно для смазывания формы;

3 яйца;

250 г йогурта натурального;

100 г кураги;

100-150 г малины;

1 щепотка соли;

Разогреть духовку до 180 градусов. Сливочное масло нагреть до комнатной температуры. Положить масло в миску или чашу кухонной машины и добавить сахар, ванильный сахар и 1 щепотку соли.

Взбить миксером или кухонной машиной масло с сахаром до получения кремовой консистенции.

Добавить по одному два яйца, продолжать перемешивать до однородности. Добавить йогурт, который придаст легкий молочный привкус.

В отдельной миске смешать муку и разрыхлитель. Добавить в миску, где замешивается тесто. Перемешать миксером до образования однородной массы.

Вымытую курагу порезать на небольшие кусочки. Добавить ее в тесто и перемешать, чтобы сухофрукты равномерно распределились по всему объему.

Форму для выпекания (керамическую, силиконовую и т.д.) смазать сливочным маслом. Посыпать форму небольшим количеством муки, перевернуть форму из стороны в сторону, чтобы мука равномерно распределилась по всем стенкам формы.

Выложить тесто из миски в форму и распределить по ней. По поверхности разложить малину, чуть вдавливая ягоды в тесто. Выпекать в течение 50-60 минут, пока верхушка пирога не станет золотистого цвета.

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