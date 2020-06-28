Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал рецепт идеальной летней выпечки
Шеф-повар раскрыл секрет приготовления нежного и ароматного пирога, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Так, в тесто нужно добавить йогурт и курагу с малиной. Вкус, по словам Клопотенко, получается божественным.
"Этот йогуртовый пирог покорит ваше сердце с первого кусочка", - уверяет Евгений.
Рецепт йогуртового пирога с малиной на четыре порции:
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ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 300 г муки и дополнительно для посыпки формы;
- 200 г сахара;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 1 ч. л. ванильного сахара;
- 120 г масла сливочного и дополнительно для смазывания формы;
- 3 яйца;
- 250 г йогурта натурального;
- 100 г кураги;
- 100-150 г малины;
- 1 щепотка соли;
Разогреть духовку до 180 градусов. Сливочное масло нагреть до комнатной температуры. Положить масло в миску или чашу кухонной машины и добавить сахар, ванильный сахар и 1 щепотку соли.
Взбить миксером или кухонной машиной масло с сахаром до получения кремовой консистенции.
Добавить по одному два яйца, продолжать перемешивать до однородности. Добавить йогурт, который придаст легкий молочный привкус.
В отдельной миске смешать муку и разрыхлитель. Добавить в миску, где замешивается тесто. Перемешать миксером до образования однородной массы.
Вымытую курагу порезать на небольшие кусочки. Добавить ее в тесто и перемешать, чтобы сухофрукты равномерно распределились по всему объему.
Форму для выпекания (керамическую, силиконовую и т.д.) смазать сливочным маслом. Посыпать форму небольшим количеством муки, перевернуть форму из стороны в сторону, чтобы мука равномерно распределилась по всем стенкам формы.
Выложить тесто из миски в форму и распределить по ней. По поверхности разложить малину, чуть вдавливая ягоды в тесто. Выпекать в течение 50-60 минут, пока верхушка пирога не станет золотистого цвета.
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