Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал рецепт идеальной летней выпечки

Шеф-повар раскрыл секрет приготовления нежного и ароматного пирога, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) 

Так, в тесто нужно добавить йогурт и курагу с малиной. Вкус, по словам Клопотенко, получается божественным. 

"Этот йогуртовый пирог покорит ваше сердце с первого кусочка", - уверяет Евгений. 

Рецепт йогуртового пирога с малиной на четыре порции:

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ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • 300 г муки и дополнительно для посыпки формы;
  • 200 г сахара;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 1 ч. л. ванильного сахара;
  • 120 г масла сливочного и дополнительно для смазывания формы;
  • 3 яйца;
  • 250 г йогурта натурального;
  • 100 г кураги;
  • 100-150 г малины;
  • 1 щепотка соли;

Разогреть духовку до 180 градусов. Сливочное масло нагреть до комнатной температуры. Положить масло в миску или чашу кухонной машины и добавить сахар, ванильный сахар и 1 щепотку соли.

Взбить миксером или кухонной машиной масло с сахаром до получения кремовой консистенции.

Добавить по одному два яйца, продолжать перемешивать до однородности. Добавить йогурт, который придаст легкий молочный привкус.

В отдельной миске смешать муку и разрыхлитель. Добавить в миску, где замешивается тесто. Перемешать миксером до образования однородной массы.

Вымытую курагу порезать на небольшие кусочки. Добавить ее в тесто и перемешать, чтобы сухофрукты равномерно распределились по всему объему.

Форму для выпекания (керамическую, силиконовую и т.д.) смазать сливочным маслом. Посыпать форму небольшим количеством муки, перевернуть форму из стороны в сторону, чтобы мука равномерно распределилась по всем стенкам формы.

Выложить тесто из миски в форму и распределить по ней. По поверхности разложить малину, чуть вдавливая ягоды в тесто. Выпекать в течение 50-60 минут, пока верхушка пирога не станет золотистого цвета.

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