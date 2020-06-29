Ці знаменитості зводять з розуму

Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер позувала разом з сестрою, Хлоєю

27 червня Хлоя Кардашян відзначила 36-річчя, в честь чого на фан-сторінці Кайлі Дженнер з'явилися привітання, пише Politeka.net.

Автори поста опублікували кілька спекотних фото гарячих сестричок. На знімках Хлоя постала в блискучому жакеті, під який нічого не наділа. Оголені груди ледь не вистрибували з білизни.

Довгий тонкий ланцюжок між принадами надавав тільки акценту настільки відвертому образу.

Кайлі позувала поруч в блискучій сукні з пайеток. Вбрання не тільки підкреслило пишні груди, але і тонку талію з гарними стегнами. Дженнар притиснулася до сестри грудьми.

На іншому фото обидві моделі позували в білих обтягуючих нарядах. Хлоя постала в боді з вирізом спереду до пупка, а Кайлі - в топі, довжина якого дозволила трохи розглянути її груди.

Червоні губи, коричневі тіні і пишні вії - макіяж в одному стилі просто досконалий.

А великі прикраси стали відмінним доповненням до образу.

За 14 годин пост зібрав понад 10 тисяч лайків та багато коментарів.

"Можна обпектися", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер опублікувала фото разом з іншою сестрою, Кендалл. Перша вбралася в блискуче боді з відкритою спиною. Наряд обтягнув її досконалі форми.

Модель злегка вигнулась, щоб у всій красі продемонструвати свої пружні сідниці.

А Кендалл Дженнер наділа чорний атласний ліфчик і чорні атласні трусики.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер з'явилася в міні-сукні з облягаючим корсетом, який обтягнув тонку талію і підняв груди вгору. Глибоке декольте додавало пікантності образу.

Нагадаємо, білява Кайлі Дженнер показала свою солодкість, встрибнувши на стіл в безсоромне міні

Також Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер не втрималася і "потискалась" з гарячою подружкою прямо в басейні

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