Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер позувала разом з сестрою, Хлоєю
27 червня Хлоя Кардашян відзначила 36-річчя, в честь чого на фан-сторінці Кайлі Дженнер з'явилися привітання, пише Politeka.net.
Автори поста опублікували кілька спекотних фото гарячих сестричок. На знімках Хлоя постала в блискучому жакеті, під який нічого не наділа. Оголені груди ледь не вистрибували з білизни.
Довгий тонкий ланцюжок між принадами надавав тільки акценту настільки відвертому образу.
Кайлі позувала поруч в блискучій сукні з пайеток. Вбрання не тільки підкреслило пишні груди, але і тонку талію з гарними стегнами. Дженнар притиснулася до сестри грудьми.
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На іншому фото обидві моделі позували в білих обтягуючих нарядах. Хлоя постала в боді з вирізом спереду до пупка, а Кайлі - в топі, довжина якого дозволила трохи розглянути її груди.
Червоні губи, коричневі тіні і пишні вії - макіяж в одному стилі просто досконалий.
А великі прикраси стали відмінним доповненням до образу.
За 14 годин пост зібрав понад 10 тисяч лайків та багато коментарів.
"Можна обпектися", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер опублікувала фото разом з іншою сестрою, Кендалл. Перша вбралася в блискуче боді з відкритою спиною. Наряд обтягнув її досконалі форми.
Модель злегка вигнулась, щоб у всій красі продемонструвати свої пружні сідниці.
А Кендалл Дженнер наділа чорний атласний ліфчик і чорні атласні трусики.
Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер з'явилася в міні-сукні з облягаючим корсетом, який обтягнув тонку талію і підняв груди вгору. Глибоке декольте додавало пікантності образу.
Нагадаємо, білява Кайлі Дженнер показала свою солодкість, встрибнувши на стіл в безсоромне міні
Також Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер не втрималася і "потискалась" з гарячою подружкою прямо в басейні
А ще Politeka писала, що спекотна Кайлі Дженнер побешкетувала у ванній в тоненькому білизна