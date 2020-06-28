39-річна німецько-турецька акторка Нур Феттахоглу, що прославилася роллю в серіалі "Величне століття", потрясла домашнім кадром

Як передає Politeka.net, красуня Махідевран (ім'я персонажа в згаданому серіалі) опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала разом з шестирічною дочкою Елісою Гюзін.

Нур показала себе без макіяжу, з зібраними волоссям догори і кремовій майці. Актриса трохи "сховалася" за донькою, яка стояла на передньому плані з молочним напоєм. Примітно, що у дитини, яка, мабуть, щойно надпила зі склянки, утворилися милі "вусики".

"Крім непотрібних деталей...", - підписала фото зірка, мило посміхнувшись на фото.

Користувачі не встояли перед таким теплим і затишним кадром, кинувшись коментувати.

"прекрасна 😻"

"Ти така красива💞"

"Шампанське рулить, красуні 💐"

"Нур! Ти така мила"

"Нур Феттахоглу - краща актриса! Я так тебе люблю! Ти така красива ❤️❤️❤️"

"Хай тобі сняться яскраві сни, спокійної ночі, Нур 🧡"

"Мила дитина🥰"

"Які вусики..."

Раніше ми повідомляли, Феттахоглу розбурхала сонячним кадром в "сторіз", на якому позувала на заході сонця на березі річки. Актриса з'явилася в темному бікіні і жовтій довгій спідниці з дуже тонкої тканини - так, що просвічуються всі її спокусливі вигини.

Нур підняла руки вгору, вхопившись за розпущене волосся. Неможливо не звернути увагу на її плоский животик, ніжні лінії якого так і манять поглянути ще раз - "Хюррем лусне від заздрощів".

Нагадаємо, роль Махідевран Султан (першої дружини правителя) - в серіалі "Величне століття" принесла Феттахоглу небувалу славу - зокрема, фотографії Нур з'явилися на обкладинці журналу «Elele».

Нагадаємо, що Нур Феттахоглу захопила сімейним фото з красунею донькою: очей не відірвати.

Як повідомляла Politeka, Нур Феттахоглу розстебнула плащ і показала, що під ним ховає.

Також Politeka писала, що Нур Феттахоглу в білому купальнику підкорила підтягнутими формами: "Затьмарила б навіть Хюррем".