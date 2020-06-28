Відома фітнес-модель Ана Чері здивувала шанувальників незвичайним чином

Як передає Politeka.net, відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

31-річна американська фото - і фітнес-модель Ана Чері регулярно радує своїх більш ніж 10 мільйонів передплатників гарячими знімками.

Цього разу красуня не упустила можливості продемонструвати фігуру, над якою наполегливо трудиться в спортзалі.

Одягнувши прозорий купальник, модель показала все, що тільки можна. На допомогу прийшло дзеркало, завдяки якому всі змогли побачити її напівголі красоти.

Без краплі сорому, модель показала навіть самі пікантні місця.

Фолловери залишилися в захваті від публікації красуні. Пост отримав безліч лайків і хвалебних коментарів.

Варто відзначити, що останнім часом модель зачастила з відвертими знімками.

Модель позувала в бежевому топі, який своїм вузликів ледве стримував натиск її пружних форм. А трусики-бікіні мінімально приховували її злачне місце.

Чері вирішила показати себе без штанів, адже вона їх носити не любить. Ана доповнила образ розпущеним волоссям, яскравим макіяжем і скромною прикрасою на шиї.

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