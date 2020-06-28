Відома фітнес-модель Ана Чері здивувала шанувальників незвичайним чином
Як передає Politeka.net, відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
31-річна американська фото - і фітнес-модель Ана Чері регулярно радує своїх більш ніж 10 мільйонів передплатників гарячими знімками.
Долар готується до ривка: українцям розкрили, яким буде курс до кінця 2020 року, "гривня складе..."
Фітнес-тренер Усманова в невидимому бікіні показала тіло у всій красі: "Округлості в потрібних місцях"
Зухвалий Лазарєв в одних плавках показав, чим підкорив Лорак: «Від таких форм можна втратити свідомість»
Зірка «Сватів» Федір Добронравов отримав вбивчу звістку з Києва: що тепер буде
Цього разу красуня не упустила можливості продемонструвати фігуру, над якою наполегливо трудиться в спортзалі.
Одягнувши прозорий купальник, модель показала все, що тільки можна. На допомогу прийшло дзеркало, завдяки якому всі змогли побачити її напівголі красоти.
Без краплі сорому, модель показала навіть самі пікантні місця.
Фолловери залишилися в захваті від публікації красуні. Пост отримав безліч лайків і хвалебних коментарів.
Варто відзначити, що останнім часом модель зачастила з відвертими знімками.
Модель позувала в бежевому топі, який своїм вузликів ледве стримував натиск її пружних форм. А трусики-бікіні мінімально приховували її злачне місце.
Чері вирішила показати себе без штанів, адже вона їх носити не любить. Ана доповнила образ розпущеним волоссям, яскравим макіяжем і скромною прикрасою на шиї.
Нагадаємо, Ана Чері не втрималася і показала, що ховає в міні-шортах
А ще Politeka писала, що Ана Чері не втрималася і показала, що ховає в міні-шортах
Також Politeka повідомляла, що Ана Чері спокусила пишними "булочками" в ниточках замість бікіні