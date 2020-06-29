Від знаменитості не можна відвести погляду

Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) заворожила красою в прозорому вбранні

Розкута зірка любить публікувати жаркі фото в своєму Instagram, пише Politeka.net. Так, на одних з недавніх знімків красуня постала у прозорому топі, під яким не було білизни.

Кассандра сиділа, виставивши найсоковитіші місця. Під тонкою тканиною топа можна помітити найінтимніше.

Модель також постала в тоненьких мереживних трусиках.

Знаменитість розставила ноги, і всіляко вигиналася, щоб краще продемонструвати свої достоїнства.

На одному фото розкішна брюнетка відкинулася назад і закрила очі, а на другому - доторкнулась до свого волосся, широко розкрила очі й прочинила пухкі губи.

Фото вийшли відвертими й одночасно ніжними.

За дві години публікація зібрала понад 4000 лайків та багато коментарів. Користувачі мережі захопилися відвертими знімками та фігурою красуні, тому написали багато компліментів.

"Полуничка", - написав один з користувачів мережі.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега підкорила формами в кольоровому купальнику.

Великі груди знаменитості налилися під шаром тонкої пружної тканини. Видно як принадам тісно і їм би хотілося свободи. Модель для більшого ефекту стиснула груди руками по боках.

На обличчі красуні практично не було макіяжу, лише пухкі губи були підкреслені блиском.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега з'явилася в чорному топі, який обтягнув її шикарні груди.

Зірка натягнула тугу тканину на пишні принади, які, здавалося, при одному незручному русі вистрибнуть з топа. На спині дві чорні товсті бретельки вп'ялися в шкіру моделі.

Нагадаємо, зірка "Playboy" Кассандра Сьенега спокусила бездоганними вигинами в "космічному" бікіні

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