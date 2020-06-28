21-річна модель, Міс Україна-2018, Леоніла Гузь показала свій жіночий шарм

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в романтичному образі. Гаряча брюнетка в білій сорочці і синіх джинсах (або джинсових шортиках, ракурс не дозволяє розгледіти детальніше) позувала на газоні. Модель ефектно спустила сорочку, оголивши засмаглі плечі. Також помітно, що під сорочкою у неї чорний топ.

Леоніла стала перед камерою в півоберта, ніжно торкнувшись рукою до обличчя. Красуня зі смокі-макіяжем і розпущеним волоссям кинула в об'єктив грайливий погляд, обдарувавши глядачів легкою посмішкою.

Незважаючи на те, що зірка не стала ніяк підписувати цей і без того промовистий кадр, користувачам знайшлося, що їй відповісти.

Шанувальники не скупилися на компліменти в коментарях:

"за вашими очима"

"Дуже красива😍"

"Я впевнений, що я закоханий. 🔥🔥😂❤️"

"Знову фото не в труханах? Відписка!"

Раніше ми повідомляли, Гузь потрясла атмосферним чорно-білим знімком, на якому постала в темній сукні без спідньої білизни. Модель спустила лямки, блиснувши пружним бюстом. Леоніла картинно задерла голову і зухвало подивилася в камеру.

"як же це красиво, Ліночка"; "Ліін-😍"; 🖤 чудо жінка 🌹 Приємно побачити вашу красу і елегантність 💋💋", - встигли прокоментувати користувачі за лічені хвилини.

Крім того, ми розповідали, як Гузь розбурхала постільним кадром. Злегка розпатлана дівчина з млосним поглядом і в чорному пеньюарі спокусливо розставила ніжки.

Нагадаємо, міс Україна Леоніла Гузь в крихітних шортах засвітила зайве: «Це дуже мило».

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