Українська актриса Анна Кошмал, яка зіграла Женьку в серіалі «Свати», похвалилася відпочинком з друзями

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«loveislove 🧡✨ Дякую за класний вечір🤜🏻🤛🏻», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Кошмал позує в оточенні друзів. У частини з них на обличчях приклеєні наклейки в образі зірки. Сама актриса досить посміхається в камеру. Фотографія викликала фурор серед її шанувальників.

«Класнючие», «Аня, ти така красива😘😘😘. І мені не здалася, або на цій фотці Владислав Мурас з сватів», «Скільки настрою, позитиву і атмосфери в цьому фото💯💯💯👻🥳🥳🥳🥳 Приємних Вам вихідних, дорога Ганна», «ви красунчики», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше. зірка «Сватів», українська актриса Ганна Кошмал вирішила розважити себе на карантині, влаштувавши прямий ефір з актрисою Владою Дедковой.

На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала фото, на якому позувала разом з подружкою. Актриса вирішила здивувати своїх шанувальників ще одним своїм талантом. Красуні вирішили приготувати томатний суп в прямому ефірі. Багато шанувальників готували страву разом з ними.

На фото дівчата демонструють вже приготоване блюдо. Перед ними красувалися дві тарілочки з супом. У них в руках красуються чарки.

«Ще один кулінарний прямий ефір позаду. Нам з Владою доставляє масу задоволення готувати разом з вами, сміятися і відповідати на ваші запитання», - зазначила Ганна.

Нагадаємо, що Анна Кошмал спустила косуху і засвітила спокусливі місця: "Ну, добре ж!".

Як повідомляла Politeka, Анна Кошмал відірвалася з подружками, яскраві кадри: "Дівчатка такі дівчатка".

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